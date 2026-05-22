Koniec veľkej éry. Guardiola po desiatich rokoch oficiálne opúšťa Manchester City

Tréner Pep Guardiola po desiatich rokoch opustí Manchester City po konci sezóny. Tím doviedol k šiestim titulom aj triumfu v Lige majstrov.
Španielsky kouč to oznámil v dnešnom vyhlásení.
"Nepýtajte sa ma, prečo odchádzam. Žiadny dôvod nie je, jednoducho len vnútorne cítim, že prišiel môj čas," uviedol päťdesiatpäťročný Guardiola, ktorý má s druhým celkom končiacu Premier League zmluvu ešte na rok.
Napriek tomu médiá o jeho odchode už nejaký čas špekulovali. "Nič netrvá večne, keby áno, tak tu zostanem. Večné budú moje spomienky, ľudia a láska, ktorú k Manchestru City cítim," dodal.
S fanúšikmi sa Guardiola rozlúči v sobotu v poslednom kole anglickej ligy doma proti Aston Ville. Pred štartom nového ročníka by ho podľa médií mal nahradiť niekdajší tréner Chelsea Talian Enzo Maresca.
Guardiola prišiel do City pred sezónou 2016/2017 a s klubom získal 20 trofejí. Popri tituloch a úspechu v Lige majstrov pridal tri triumfy v Anglickom pohári, päť v Ligovom pohári. Trikrát ovládol anglický Superpohár, raz európsky a raz majstrovstvá sveta klubov.