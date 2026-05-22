Guardiola po rokoch v tempe končí: Potrebujem si trochu vydýchnuť a oddýchnuť si

Španielsky tréner Pep Guardiola zdôvodnil svoj avizovaný odchod z postu trénera futbalistov Manchestru City po prebiehajúcej sezóne obavami z nedostatku energie.
Päťdesiatpäťročný kormidelník si myslí, že klub z modrej strany Manchestru potrebuje nový impulz. Jeho záverečný duel na lavičke bude v nedeľu na domácom trávniku proti Aston Ville.
„Mám pocit, že nebudem mať energiu, ktorú si vyžadujú zápasy každé tri dni. Myslím si, že klub potrebuje nového manažéra, novú energiu pre týchto neuveriteľných hráčov, ktorých práve teraz máme,“ povedal Guardiola na piatkovej tlačovej konferencii.
Španiel však zostane spojený s Manchestrom City, bude pracovať ako globálny ambasádor City Football Group.
Od trénovania si držiteľ 20 trofejí s tímom City chce dať pauzu. „Nebudem nejaký čas trénovať. Potrebujem si trochu vydýchnuť a oddýchnuť si,“ citovala Guardiolu agentúra AFP.
Španiel sa ujal úlohy kouča v Barcelone v roku 2008, no odvtedy mal len jeden rok mimo futbalu.
„Okrem roka v New Yorku som 17 - 18 rokov stále každé tri dni trénoval,“ zdôraznil šesťnásobný majster Premier League.