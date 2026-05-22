Man United po rokoch našli trénerskú oporu. Carrick si vyslúžil dlhoročnú zmluvu

Futbalistov Manchestru United natrvalo prevzal tréner Michael Carrick, ktorý viedol mužstvo ako dočasný kouč do konca sezóny.
Bývalý dlhoročný záložník klubu podpísal zmluvu do roku 2028. Tretí tím tabuľky Premier League o tom informoval na webe.
Carrick prevzal tím v januári po odvolanom Rúbenovi Amorimovi a vyviedol ho z krízy. Z 16 ligových stretnutí vyhral 11, porážky utrpel iba s Leedsom a v Newcastli. United majú pred posledným kolom istotu tretieho miesta a návratu do Ligy majstrov.
"Michael si svoju šancu zaslúži. Počas jeho pôsobenia sa zdvihla hra i výsledky a tiež priniesol prístup, ktorý ctí hodnoty, tradíciu a históriu klubu," povedal športový riaditeľ Jason Wilcox.
"Za posledných päť mesiacov mužstvo ukázalo, čoho je schopné. Musíme v tom spoločne pokračovať, aby sme naplnili ambície klubu a znovu hrali o najvyššie priečky, "uviedol Carrick.
Štyridsaťštyriročný Angličan odohral za "Červených diablov" 464 súťažných stretnutí, päťkrát ovládol Premier League a v ročníku 2007/08 Ligu majstrov. Medzi rokmi 2018 až 2021 robil v United asistenta Olemu Gunnarovi Solskjaerovi.
Následne takmer tri roky viedol Middlesbrough a v januári sa do Manchestru vrátil.