Nedeľa bude finále. Záchrana je pre Tottenham viac než trofej, vraví trenér

Záchrana v anglickej lige je pre futbalistov Tottenhamu podľa trénera Roberta De Zerbiho viac ako akákoľvek trofej.
Nedeľňajší domáci zápas s Evertonom zatieni dôležitosť vlaňajšieho finále Európskej ligy, povedal taliansky kouč po utorňajšej porážke 1:2 na ihrisku Chelsea, ktorá jeho tím aj naďalej ponechala v ohrození zostupom z Premier League.
Jeden bod proti Chelsea by "Kohútom" prakticky zabezpečil istotu a zmiernil tlak pred duelom s Evertonom. Porážka znamená, že ich v poslednom kole ešte stále môžu predbehnúť "Kladivári", ktorí majú o dva body menej a privítajú Leeds.
Tottenhamu hrozí zostup rok po tom, ako triumfoval v minulej sezóne Európskej ligy. "Nedeľa je pre Tottenham finále. Nie vlaňajší zápas v Bilbau proti Manchestru United. Najdôležitejší zápas je nedeľa. Teraz hráme o niečo viac ako o trofej," zdôraznil De Zerbi.
Spurs majú pred posledným kolom bližšie k záchrane aj vďaka výrazne lepšiemu skóre (o 12 gólov), ktoré by rozhodovalo pri rovnosti bodov. V nedeľňajšom stretnutí doma s Evertonom im tak prakticky určite stačí remíza bez ohľadu na výsledok West Ham proti Leedsu.
"Teraz ide o hrdosť klubu a históriu. Trofej môžete vyhrať a získať o jednu viac alebo menej, ale toto je dôležitejšie. Ide o dôstojnosť," uviedol taliansky kouč.
"Kohúti" pred rokom skončili v domácej súťaži na 17. mieste a sezónu zachránili triumfom v Európskej lige, čo bola prvá trofej klubu od roku 2008.
Namiesto toho, aby to bol pre Tottenham odrazový mostík na zlepšenie, teraz mu vážne hrozí prvý zostup od roku 1977.
Tréner sa snaží zostať pred záverečným kolom pozitívny, aj keď jeho tím doma vyhral v ligovej sezóne len dvakrát.
"Prial by som si, aby sme v nedeľu hrali ako posledných 20 minút s Chelsea, keď sme ukázali viac energie a vášne, niečo viac zo seba. Každý z hráčov tvrdo pracuje, aby sme splnili náš cieľ. Rozhodujúci zápas hráme na našom štadióne, musíme prežiť. Je to pre nás veľký deň," povedal De Zerbi.