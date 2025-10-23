VIDEO: Góly zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava v Konferenčnej lige

ALKMAAR. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava hrajú svoj druhý zápas v ligovej fáze Konferenčnej ligy.
- ONLINE: AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava, Konferenčná liga (2. kolo)
- Program a výsledky Slovana Bratislava v Konferenčnej lige
Na holandskej pôde prehrávajú po prvom polčase s AZ Alkmaar 0:1. Skóre duelu otvoril v 44. minúte domáci kapitán Sven Mijnans.
Fotogaléria zo zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava (Konferenčná liga - 2. kolo)
Rovnaký hráč v nadstavenom čase nepremenil nariadený pokutový kop.
Pozrite si góly zo zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava.
VIDEO: Sven Mijnans a jeho gól