VIDEO: Góly zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava v Konferenčnej lige

Brankár Slovana Dominik Takáč (vľavo) vyráža loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
Fotogaléria (9)
Brankár Slovana Dominik Takáč (vľavo) vyráža loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|23. okt 2025 o 19:39
ShareTweet0

Pozrite si góly zo zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava v Konferenčnej lige.

ALKMAAR. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava hrajú svoj druhý zápas v ligovej fáze Konferenčnej ligy.

Na holandskej pôde prehrávajú po prvom polčase s AZ Alkmaar 0:1. Skóre duelu otvoril v 44. minúte domáci kapitán Sven Mijnans.

Fotogaléria zo zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava (Konferenčná liga - 2. kolo)
Tréner Slovana Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
Fanúšikovia Slovana povzbudzujú pred zápasom 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
Domáci futbalisti Alkmaaru (v červenom) a hráči Slovana (v bielom) pózujú pred zápasom 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.
Dominik Takáč (uprostred) vyráža loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
9 fotografií
Dominik Takáč (vľavo) vyráža loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.Tigran Barseghjan (Slovan) a Mees de Wit (Alkmaar) bojujú o loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.Tréner Alkmaaru Maarten Martens reaguje počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy o futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.Kyriakos Savvidis a hráč Alkmaaru Weslley Patati bojujú o loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.Kyriakos Savvidis (druhý sprava), Kenan Bajrič (vľavo) a hráč Alkmaaru Weslley Patati bojujú o loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.

Rovnaký hráč v nadstavenom čase nepremenil nariadený pokutový kop.

Pozrite si góly zo zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava.

VIDEO: Sven Mijnans a jeho gól

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    Brankár Slovana Dominik Takáč (vľavo) vyráža loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
    Brankár Slovana Dominik Takáč (vľavo) vyráža loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
    VIDEO: Góly zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava v Konferenčnej lige
    dnes 19:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»VIDEO: Góly zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava v Konferenčnej lige