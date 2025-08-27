Taliansky majster Európy sa lúči s futbalom. S kariérou končí už v 34 rokoch

Alessandro Florenzi.
Alessandro Florenzi. (Autor: SITA/AP)
TASR|27. aug 2025 o 20:13
ShareTweet0

Naposledy pôsobil v AC Miláno.

Rím 27. augusta (TASR) - Taliansky futbalista a majster Európy z roku 2021 Alessandro Florenzi ukončil vo veku 34 rokov aktívnu hráčsku kariéru.

Bývalý reprezentačný obranca naposledy pôsobil v AC Miláno, počas kariéry obliekal aj dresy AS Rím, Valencie a Paríža Saint-Germain.

Na klubovej scéne získal titul v Serii A (2022) a s PSG vyhral v roku 2021 Francúzsky pohár a tamojší Superpohár. Po vypršaní kontraktu sa rozhodol nepokračovať v hráčskej kariére.

„Chcem sa bez výnimky poďakovať každému spoluhráčovi, trénerovi, členovi realizačnému tímu a manažérovi za to, že mi každý deň umožnili vďaka podpore a profesionalite rásť ako futbalista, tak aj ako človek.

Každý z vás zanechal vo mne stopu a bez vás by som nebol takým človekom, akým som teraz,“ uviedol Florenzi na sociálnej sieti Instagram.

Serie A

    Alessandro Florenzi.
    Alessandro Florenzi.
    Taliansky majster Európy sa lúči s futbalom. S kariérou končí už v 34 rokoch
    dnes 20:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Taliansky majster Európy sa lúči s futbalom. S kariérou končí už v 34 rokoch