Za PSG zaostávajú len o tri body. AS Monaco prepustilo trénera, známy je už aj jeho nástupca

MONAKO. Francúzsky futbalový klub AS Monaco vo štvrtok prepustil rakúskeho trénera Adiho Hüttera a plánuje ho nahradiť Belgičanom Sébastienom Pocognolim. Uviedla to agentúra AFP, odvolala sa na svoje zdroje.
Podľa AFP okrem 55-ročného Hüttera skončili aj jeho asistenti Christian Peintinger a Klaus Schmidt. Trojica, ktorá prišla do klubu pred niečo vyše dvoma rokmi, informovala hráčov o svojom odchode po štvrtkovom tréningu.
Monako je piate v Ligue 1 po štyroch víťazstvách a jednej remíze zo siedmich zápasov, pričom zaostáva len tri body za vedúcim Parížom Saint-Germain.
„Kniežatá“ prehrali v úvodnom zápase Ligy majstrov proti Clubu Bruggy, ale minulý týždeň remizovali s Manchestrom City 2:2.
Zdroje tiež tvrdia, že Monako sa neúspešne pokúsilo dosiahnuť dohodu s 42-ročným nemeckým trénerom Edinom Terzicom, ktorý predtým viedol Borussiu Dortmund. Tridsaťosemročný Pocognoli doviedol v minulej sezóne k titulu Union Saint-Gilloise.