    Zväz na poslednú chvíľu zrušil tradičný turnaj mládeže. Chýbajú peniaze od ministerstva

    Memoriál Gejzu Princa vyhral pred rokom výber ZsFZ.
    Memoriál Gejzu Princa vyhral pred rokom výber ZsFZ. (Autor: Mário Roszbeck / SFZ)
    Titanilla Bőd|12. aug 2026 o 15:03
    ShareTweet0

    Na memoriáli sa malo zúčastniť 88 detí.

    Tento víkend sa mal konať v Košiciach Memoriál Gejzu Princa. Dvadsiaty tretí ročník tradičného regionálneho turnaja do 15 rokov sa však neuskutoční.

    Dôvodom je pozastavenie vyplácanie peňazí pre Slovenský futbalový zväz zo štátneho rozpočtu. Ide o viac ako štyri milióny eur.

    „SFZ je v rámci záväzných ekonomických opatrení nútený pozastaviť organizáciu všetkých podujatí a aktivít, ktoré sú kryté práve týmito finančnými prostriedkami,“ uviedla v rozhovore pre oficiálnu stránku zväzu generálna sekretárka SFZ Ivana Schneebergerová.

    „V zmysle príslušných predpisov a postupov v takejto situácii SFZ nemôže financovať aktivity, ktoré nie sú kryté reálnymi príjmami a, hoci má na ne SFZ zákonný nárok, nie je v súčasnosti jasné, kedy mu budú zo strany Ministerstva cestovného ruchu a športu uvoľnené.

    Aktuálne sa to dotklo 2 kontrolných zrazov WU15 a memoriálu Gejzu Princa. Ak bude tento stav pretrvávať, budeme nútení rušiť aj ďalšie aktivity,“ zdôraznila Schneebergerová.

    Ministerstvo športu drží štyri milióny pre futbalový zväz. Kto na to doplatí?
    Súvisiaci článok
    Ministerstvo športu drží štyri milióny pre futbalový zväz. Kto na to doplatí?

    Memoriál Gejzu Princa je najväčším regionálnym turnajom pre kategóriu do 15 rokov. Koná sa v Košiciach, zvyčajne trvá tri dni a predstavia sa na ňom výbery všetkých štyroch regiónov.

    Vlani sa zápasy posledného dňa odohrali v Košickej futbalovej aréne. Turnaj vyhral výber Západoslovenského futbalového zväzu.

    Organizátori dostali informáciu o zrušení turnaja telefonicky v pondelok poobede. Museli zrušiť už zabookované hotely a ihriská.

    Aj v tomto roku sa mal turnaj uskutočniť v Barci a finálový deň bol naplánovaný v Košickej futbalovej aréne.

    Jednotlivé výbery majú po 22 členov, takže spolu s realizačnými tímami sa malo na turnaji zúčastniť približne 130 ľudí.

    Malo to byť vyvrcholenie trojročného cyklu tohto ročníka. V kategórii U15 už totiž nie sú regionálne výbery, ale s hráčmi sa pracuje na celorepublikovej úrovni a stanú sa reprezentantmi Slovenska. Tento ročník absolvoval v uplynulej sezóne dva regionálne turnaje ešte v kategórii U14.

    Minulý týždeň každý región mal jednodňový zraz, kde boli prítomní aj reprezentační tréneri a ľudia zo SFZ. O hráčoch teda majú prehľad, ale zo športového hľadiska je veľká škoda, že turnaj sa neuskutoční.

    Reprezentácia dievčat do 15 rokov mala mať zraz v stredu 12. augusta v Poprade. Aj tento zraz bol zrušený. 

    Futbalnet

    Futbalnet

      Memoriál Gejzu Princa vyhral pred rokom výber ZsFZ.
      Memoriál Gejzu Princa vyhral pred rokom výber ZsFZ.
      Zväz na poslednú chvíľu zrušil tradičný turnaj mládeže. Chýbajú peniaze od ministerstva
      Titanilla Bőddnes 15:03
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Zväz na poslednú chvíľu zrušil tradičný turnaj mládeže. Chýbajú peniaze od ministerstva