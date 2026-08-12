Zväz na poslednú chvíľu zrušil tradičný turnaj mládeže. Chýbajú peniaze od ministerstva

Tento víkend sa mal konať v Košiciach Memoriál Gejzu Princa. Dvadsiaty tretí ročník tradičného regionálneho turnaja do 15 rokov sa však neuskutoční.
Dôvodom je pozastavenie vyplácanie peňazí pre Slovenský futbalový zväz zo štátneho rozpočtu. Ide o viac ako štyri milióny eur.
„SFZ je v rámci záväzných ekonomických opatrení nútený pozastaviť organizáciu všetkých podujatí a aktivít, ktoré sú kryté práve týmito finančnými prostriedkami,“ uviedla v rozhovore pre oficiálnu stránku zväzu generálna sekretárka SFZ Ivana Schneebergerová.
„V zmysle príslušných predpisov a postupov v takejto situácii SFZ nemôže financovať aktivity, ktoré nie sú kryté reálnymi príjmami a, hoci má na ne SFZ zákonný nárok, nie je v súčasnosti jasné, kedy mu budú zo strany Ministerstva cestovného ruchu a športu uvoľnené.
Aktuálne sa to dotklo 2 kontrolných zrazov WU15 a memoriálu Gejzu Princa. Ak bude tento stav pretrvávať, budeme nútení rušiť aj ďalšie aktivity,“ zdôraznila Schneebergerová.
Memoriál Gejzu Princa je najväčším regionálnym turnajom pre kategóriu do 15 rokov. Koná sa v Košiciach, zvyčajne trvá tri dni a predstavia sa na ňom výbery všetkých štyroch regiónov.
Vlani sa zápasy posledného dňa odohrali v Košickej futbalovej aréne. Turnaj vyhral výber Západoslovenského futbalového zväzu.
Organizátori dostali informáciu o zrušení turnaja telefonicky v pondelok poobede. Museli zrušiť už zabookované hotely a ihriská.
Aj v tomto roku sa mal turnaj uskutočniť v Barci a finálový deň bol naplánovaný v Košickej futbalovej aréne.
Jednotlivé výbery majú po 22 členov, takže spolu s realizačnými tímami sa malo na turnaji zúčastniť približne 130 ľudí.
Malo to byť vyvrcholenie trojročného cyklu tohto ročníka. V kategórii U15 už totiž nie sú regionálne výbery, ale s hráčmi sa pracuje na celorepublikovej úrovni a stanú sa reprezentantmi Slovenska. Tento ročník absolvoval v uplynulej sezóne dva regionálne turnaje ešte v kategórii U14.
Minulý týždeň každý región mal jednodňový zraz, kde boli prítomní aj reprezentační tréneri a ľudia zo SFZ. O hráčoch teda majú prehľad, ale zo športového hľadiska je veľká škoda, že turnaj sa neuskutoční.
Reprezentácia dievčat do 15 rokov mala mať zraz v stredu 12. augusta v Poprade. Aj tento zraz bol zrušený.