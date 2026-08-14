Šiestoligista privíta v pohári vicemajstra. Twente nám ukázal recept, znie z ich tábora

Pred deviatimi rokmi už zažili futbalový sviatok. Vtedy privítali trnavský Spartak. Svätý Peter hostil bílých andelov.
Teraz sa v obci neďaleko Komárna chystajú na ďalšiu konfrontáciu s ligistom. V stredu 19. augusta sa miestny šiestoligista stretne v 2. kole Slovnaft Cupu s Dunajskou Stredou.
Obaja túžili po veľkom zápase
OŠK Svätý Peter vybojoval tento zápas víťazstvom 2:0 nad Kolárovom. Hostia hrajú o súťaž vyššie, ale góly Denisa Krajčíra v 28. minúte a Emanuela Aranga Veleza v 49. minúte znamenali víťazstvo domácich.
„Samozrejme, oba tímy veľmi túžili po víťazstve, lebo si chceli zahrať s Dunajskou Stredou. Na samotný zápas by mali predstavitelia oboch mužstiev asi iný názor, no my sme dali dva góly, kým oni neskórovali,“ zhrnul stretnutie ISSF manažér Svätého Petra Zsolt Dékány.
Veľký futbalový sviatok je na programe budúcu stredu o 17.00. Domáci funkcionári veria, že napriek pracovnému dňu prídu stovky ľudí.
V roku 2017 na zápas s Trnavou prišlo podľa oficiálnych údajov tisíc divákov. Ligista vyhral jednoznačne 8:1, ale domácich mohol tešiť aspoň strelený gól. Postaral sa oň Denis Kianek.
Svätý Peter v tom čase hral vo štvrtej lige. V sezóne 2018/2019 z nej však v polovici súťaže vystúpil.
Obnovili dorast
V súčasnosti pôsobí klub v šiestej lige. V minulom ročníku obsadil v skupine Východ VI. ligy ZsFZ tretie miesto.
„Máme aj dvoch legionárov, hráča z Kolumbie a hráča z Brazílie. Prišli k nám cez agenta,“ objasnil Zsolt Dékány.
Podobné ambície má klub aj teraz. Funguje najmä z dotácie miestnej samosprávy, ale má aj menších sponzorov. „Chceme skončiť v prvej trojke,“ zdôraznil funkcionár šiestoligistu.
V aktuálnej sezóne obnovili aj dorast, ktorý mali naposledy v ročníku 2018/2019. Družstvo do 19 rokov v prvom kole skupiny E IV. ligy podľahlo Hurbanovu tesne 0:1.
„V okolitých dedinách už veľa mládežníckych tímov nie je, tak sme pozbierali mladých hráčov. Zatiaľ je to iba prvý pokus, ale ak by sa to ujalo, časom by sa talentovaní mladí hráči mohli dostať aj do A-mužstva,“ vysvetľoval Dékány.
V klube funguje aj prípravka U11.
Lístky za sedem eur
V pohárovom súboji je samozrejme obrovským favoritom Dunajská Streda, ale šiestoligistovi nechýba humor.
„Verím, že Twente a Komárno ich unavia natoľko, že sa s nami potrápia,“ smial sa funkcionár Zsolt Dékány.
DAC v 3. predkole kvalifikácie Konferenčnej ligy vypadol s holandským celkom Twente Enschede. Vonku prehral vysoko 0:6, doma remizoval 3:3.
„Twente nám ukázal recept, ako na nich,“ poznamenal s úsmevom funkcionár šiestoligistu.
Lístky na pohárové stretnutie Svätý Peter – Dunajská Streda stoja sedem eur, dajú sa zakúpiť len pred zápasom na mieste.