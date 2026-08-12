Žilina odvolala trénera po vypadnutí z Európy a slabom štarte do ligy. Veselý preberá tím

Účastník futbalovej Niké ligy MŠK Žilina sa rozhodol predčasne ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Pavlom Staňom po troch odohraných kolách.
Novým koučom „šošonov“ sa stal doterajší asistent trénera Vladimír Veselý.
Vedenie klubu sa rozhodlo týmto krokom reagovať na vstup do nového súťažného ročníka, Žilina vypadla z európskych súťaží a v Niké má po troch dueloch na konte štyri body.
„Po dôkladnom zhodnotení výkonov a výsledkov mužstva v úvode sezóny sme sa rozhodli ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Pavlom Staňom. Nenaplnenie jedného z hlavných cieľov v podobe ďalšieho postupu do európskych pohárov je pre celý klub sklamaním, vrátane fanúšikov. Po dôkladnej analýze sme preto dospeli k záveru, že mužstvo potrebuje nový impulz.
Pavlovi Staňovi patrí poďakovanie za jeho profesionalitu, nasadenie a prácu, ktorú počas svojho pôsobenia pre MŠK odviedol. Za všetko, čo pre klub urobil, mu ďakujeme a do ďalšej trénerskej kariéry i osobného života prajeme veľa úspechov,“ vyjadril sa športový riaditeľ Žiliny Karol Belaník pre oficiálnu klubovú stránku.
Staňo pôsobil na lavičke MŠK od júla 2025, s klubom získal počas tohto obdobia Slovenský pohár a v predchádzajúcom ročníku sa umiestnil s tímom v Niké lige na štvrtej pozícii. Na uvoľnenú pozíciu sa rozhodol klub posunúť Veselého.
„MŠK Žilina bude aj naďalej dôsledne pokračovať vo svojej dlhodobej klubovej filozofii, ktorá je postavená na rozvoji mladých talentovaných hráčov, odvážnom hernom prejave a systematickej práci s akadémiou. V osobe Vladimíra Veselého vidíme trénera, ktorý tieto hodnoty dokonale stelesňuje.
Dôverne pozná prostredie prvého mužstva, klubovú identitu aj prepojenie s našou akadémiou, v ktorej dlhé roky pôsobil. Zmena na poste hlavného trénera preto nemení naše smerovanie ani hodnoty, na ktorých MŠK Žilina stojí. Našou prioritou je v tejto chvíli stabilizovať športovú stránku, priniesť mužstvu nový impulz a vrátiť sa k výkonom, ktoré zodpovedajú potenciálu tímu i ambíciám klubu. Veríme, že práve Vlado Veselý dokáže do kabíny priniesť potrebnú energiu, sebavedomie a impulz, aby sa výkony aj výsledky mužstva opäť uberali želaným smerom,“ doplnil Belaník k zmenám na poste hlavného trénera.
Veselý pochádza z klubových štruktúr, v predchádzajúcich rokoch pôsobil najmä pri B-tíme Žiliny a mládežníckych kategóriách. V aktuálnom ročníku zastával funkciu asistenta.
„Všetko sa to zomlelo veľmi rýchlo, zo dňa na deň. Beriem to ako fakt a ponuku beriem s pokorou, ale aj výzvou. Teším sa na to. Každý tréner, ktorý študuje najvyššiu licenciu, tak má sen a cieľ dostať sa najvyššiu úroveň. Tým, že sa mi to podarilo doma v mojom klube, tak o to viac si to vážim.
Veľmi sa teším na výzvu. Teraz ako hlavný tréner budem mať oveľa väčšiu zodpovednosť za tím. Mojou úlohou je pripraviť mužstvo tak, aby v sobotu podalo čo najlepší výkon. Je to zrkadlo celého týždňa. Verím, že so stávajúcim realizačným tímom to zvládneme. Mužstvo má obrovskú kvalitu, ale potrebujeme dostať do nich vášeň pre futbal. Verím, že sa mi to podarí. Dôležitá bude komunikácia s hráčmi,“ vyhlásil nový tréner Žiliny.
Debut na lavičke ho čaká už počas najbližšieho víkendu, v rámci najvyššej súťaže vycestuje MŠK na trávnik Banskej Bystrice.
V krátkom časovom úseku ide už o druhú trénerskú zmenu v rámci Niké ligy. K rovnakému kroku sa po troch odohraných ligových zápasoch odhodlalo aj vedenie nováčika súťaže.
V pozícii hlavného trénera Banskej Bystrice skončil Juraj Jarábek, na jeho miesto zasadol doterajší šéftréner projektu (U19 a B-mužstvo) Daniel Valach.