To, že Trnava dala v európskom fiasku šancu mladíkom, nám nemôže stačiť na pochvalu (podcast Spoza piva) 

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Po krátkej, ale zaslúženej pauze sa vraciame s novou epizódou. Riešime v nej hlavne prestupovú tému a tiež slovenské kluby v Európe, samozrejme nezabúdame na štart našej Niké ligy.
Prestupové okno je otvorené dokorán. Už sa stihli udiať viaceré prestupy nad 100 miliónov eur, rozprávame sa však o tých najzaujímavejších.
Riešime Tottenham a ich all in, Chelsea, Yana Diomandeho či situáciu prestupov v našich kluboch, teda Liverpool a Bayern Mníchov.
Podľa Tima je zatiaľ prestupovou Corgoň 10 prestup Goncala Ramosa za 74 miliónov do AC Miláno, Samo zas spomína Sandra Tonaliho a cenovku 107 miliónov.
Slovenské kluby začali, niektoré už aj skončili púť v európskych pohároch. Trnava dosť sklamala, Žilina aspoň bojovala.
DAC dostali od holandského Twente 6:0 v prvom zápase a ich púť pravdepodobne čoskoro skončí. Ostal ešte Slovan, ktorého čaká odveta predkola Ligy majstrov proti Mjällby.
Naša liga má za sebou takmer kompletné 3.kolo, pričom ešte pred polovicou augusta odišiel prvý tréner.
Banská Bystrica po návrate medzi elitu má zatiaľ po 3.kolách 3 prehry so skóre 0:9, no hrali proti Trnave, Slovanu a DAC. A čaká ich Žilina. Prekvapila Skalica, ktorá sa drží hore a zatiaľ neprehrala.
Napíš nám, aký prestup je podľa teda najlepší a najhorší, daj vedieť, čo si myslíš o úvode našej Niké ligy, budeme sa tešiť na diskusiu.
A aby sme nezabudli, čoskoro sa vidíme na ďalšom kole Slovnaft Cupu, keďže FC Košice zavítajú do Raslavíc, vidíme sa?
VIDEO: 171. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.