Bol pri štyroch tituloch, teraz však už nie je vyťažený. Zuberu odchádza zo Slovana

Sharani Zuberu.
Sharani Zuberu. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. aug 2026 o 17:20
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Celkovo odohral za A-tím 93 súťažných duelov s bilanciou šiestich gólov.

Káder úradujúceho šampióna futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava opustil Sharani Zuberu. Dvadsaťšesťročný africký obranca prestúpil do izraelského Hapoelu Jeruzalem.

Zuberu hral za „belasých“ oficiálne od jari 2023, počas tohto obdobia sa podieľal na zisku štyroch majstrovských titulov.

Celkovo odohral za A-tím 93 súťažných duelov s bilanciou šiestich gólov.

Ako informoval Slovan na svojej oficiálnej webstránke, vzhľadom na nižšie vyťaženie bol ochotný uvoľniť ho do iného klubu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
3
2
1
0
6:3
7
V
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
4
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
1
1
6:7
4
P
V
R
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
1
2
3:7
1
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
0
0
3
0:9
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Sharani Zuberu.
    Sharani Zuberu.
    Bol pri štyroch tituloch, teraz však už nie je vyťažený. Zuberu odchádza zo Slovana
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