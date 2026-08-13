Bol pri štyroch tituloch, teraz však už nie je vyťažený. Zuberu odchádza zo Slovana

Káder úradujúceho šampióna futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava opustil Sharani Zuberu. Dvadsaťšesťročný africký obranca prestúpil do izraelského Hapoelu Jeruzalem.
Zuberu hral za „belasých“ oficiálne od jari 2023, počas tohto obdobia sa podieľal na zisku štyroch majstrovských titulov.
Celkovo odohral za A-tím 93 súťažných duelov s bilanciou šiestich gólov.
Ako informoval Slovan na svojej oficiálnej webstránke, vzhľadom na nižšie vyťaženie bol ochotný uvoľniť ho do iného klubu.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK SkalicaMFK Skalica
3
2
1
0
6:3
7
V
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
4
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
1
1
6:7
4
P
V
R
7
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
1
2
3:7
1
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
0
0
3
0:9
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body