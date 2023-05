Rarita na Slovensku. Futbalový zápas viedli tri rozhodkyne

NITRA. Futbal už dávno nie je iba doménou mužov. Zápasy žien sledujú vo svete tisícky divákov, skvelé meno mu robia aj rozhodkyne.

Zaujímavý pohľad sa naskytol divákom na zápase ôsmej ligy ObFZ Nitra AC Nitra - ŠK Hájske (4:0).

Stretnutie viedli tri ženy, konkrétne Michaela Mikušová, Monika Hrúziková a Dominika Jablonická.

„Keď som sa to dozvedela, bola som prekvapená. Zo zväzu mi volali, či by sme do toho išli. Chvíľu som zostala zaskočená. No, samozrejme, som súhlasila,“ ako sa zrodila delegácia troch žien prezradila hlavná rozhodkyňa stretnutia Michaela Mikušová.