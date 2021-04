Kopol to lepšie ako Messi. Hráč druholigovej Skalice dal málovídaný gól

To, čo nevyšlo argentínskej superhviezde, dotiahol do dokonalosti o niečo skôr obranca Skalice JÁN MIZERÁK . Takisto ľavou nohou z opačnej pravej strany.

Chýbali centimetre, aby z toho bol gól. Lopta sa od žrde odrazila do ihriska.

Nepomysleli ste si pri sledovaní súboja španielskych gigantov, že Messi sa má ešte od vás čo učiť?

To vôbec... Štandardky zahrávam tak ako stále, ale teraz sme si cez polčas hovorili, že sa to budem snažiť tlačiť viac do brány, pretože fúka vietor.

Chceli ste v inkriminovanej 69. minúte ohroziť priamo súperovu bránu?

Určite nie. Bol to center. Vyšlo to tak, ako vyšlo a som za to rád.

Zohral dôležitú úlohu pri tomto kurióznom momente práve vietor?

Áno. Brankár Junas nám vravel, že v prvom polčase to bolo veľmi nepríjemné, všetky štandardky súpera sa nebezpečne stáčali. Aj my sme to mali dávať priamo na bránu.

Chcel som to zahrať tak, aby tam vznikla nejaká mela. Nakoniec to vyšlo tak, že som skóroval ja.

Messiho pokus od 1:15 min.