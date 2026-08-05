Slovenská stopa v predkole KL. Nebyla s Jabloncom vyzve Rigu, Guľa si zmeria sily so Slovákmi

Štvrtkové prvé zápasy 3. predkola futbalovej Konferenčnej ligy budú mať aj slovenské zastúpenie.
Český Jablonec sa aj so Sebastiánom Nebylom stretne s FC RFS Riga, ktorého mestského suseda FC Riga povedie tréner Adrián Guľa proti ETO FC Győr.
Slováci figurujú aj v maďarskom tíme.
Jablonec po prehre 2:3 v Chorvátsku a víťazstve 2:0 na domácom štadióne vyradil Varaždín.
Za sebou má nedeľné víťazstvo 2:0 v Pardubiciach a zvíťazil aj v prvom kole českej ligy, keď v domácom prostredí zdolal 2:1 Sigmu Olomouc.
Do všetkých štyroch stretnutí, dvakrát v základnej zostave, nastúpil 24-ročný stredopoliar Nebyla.
Rižský FC RFS sa do 3. predkola prebojoval cez severoírsky Glentoran a islandského súpera Vestri.
Ďalší tím z hlavného mesta Lotyšska v 3. predkole KL vedie slovenský kormidelník Guľa. FC Riga v 1. predkole Ligy majstrov nestačil na Ararat-Armenia, no v 2. predkole KL postúpil cez macedónsky Vardar.
Jej súperom bude maďarský tím ETO FC Győr, v ktorom pôsobia aj Slováci. Brankár Samuel Petráš chytá pravidelne a obranca Norbert Urblík si odkrútil sezónnu premiéru v nedeľu pri víťazstve 4:0 nad Nyiregyhazou, proti ktorej sa aj strelecky presadil.
Guľa a Petráš sa poznajú zo spoločného pôsobenia v Dunajskej Strede v sezóne 2022/23 a úvode ročníka 2023/24.
Belgický KAA Gent aj s letnou posilou Lászlóm Bénesom bude čeliť švédskemu IFK Göteborg. Víťaz dvojzápasu medzi Dynamom Kyjev a Karabachom FK sa stretne s postupujúcim z dvojice Twente Enschede - FC DAC 1904 Dunajská Streda.
V akcii budú aj premožitelia Žiliny, Hajduk Split sa stretne so Žalgirisom Vilnius a Katovice s Hapoelom Tel Aviv.
V 3. predkole KL figuruje aj slávny Ajax Amsterdam, ktorý čaká úloha favorita proti írskemu FC Shelbourne.
Prvé zápasy 3. predkola Konferenčnej ligy
Štvrtok 6. augusta:
17.00h FC Inter Turku - FC Vaduz
18.00h HJK Helsinki - FC Motherwell
18.00h FK Jablonec - FC RFS Riga
18.00h FC Noah - FC Sion
18.00h Paide Linnameeskond - Rapid Viedeň
18.30h CFR 1907 Kluž - Tromsö IL
19.00h VSC Debrecín - FC Kodaň
19.00h FC Dynamo Kyjev - FK Karabach
19.00h IFK Göteborg - KAA Gent
19.00h Inter Club d’Escaldes - FC Flora Tallinn
19.00h Raków Čenstochová - Hammarby IF
19.00h FC Riga - ETO FC Győr
19.00h FC Šeriff Tiraspoľ - FC St. Gallen
19.00h FK Žalgiris Vilnius - HNK Hajduk Split
19.30h Beitar Jerusalem - FK Austria Viedeň
20.00h AFC Ajax Amsterdam - FC Shelbourne
20.00h Hapoel Tel Aviv - GKS Katovice
20.00h FC Twente Enschede - FC DAC 1904 Dunajská Streda
20.30h FK Borac Banja Luka - ML Vitebsk
20.30h SC Braga - FC Dinamo Minsk
20.30h FC Lugano - NSÍ Runavík
20.30h Valur Reykjavík - FC Nordsjälland
20.45h Bohemians Dublin - FC Midtjylland
20.45h HNK Rijeka - Ilves Tampere
21.00h FC Hibernian - KF Škendija Tetovo
21.00h FK Partizan Belehrad - FC Tobol Kostanaj
21.00h SS Tre Fiori - FC Drita