Slovenská stopa v predkole KL. Nebyla s Jabloncom vyzve Rigu, Guľa si zmeria sily so Slovákmi

Tréner Adrián Guľa.
Tréner Adrián Guľa. (Autor: Riga FC - facebook)
TASR|6. aug 2026 o 00:00
ShareTweet0

Vo štvrtkovom predkole KL nechýba slovenská stopa.

Štvrtkové prvé zápasy 3. predkola futbalovej Konferenčnej ligy budú mať aj slovenské zastúpenie.

Český Jablonec sa aj so Sebastiánom Nebylom stretne s FC RFS Riga, ktorého mestského suseda FC Riga povedie tréner Adrián Guľa proti ETO FC Győr.

Slováci figurujú aj v maďarskom tíme.

Jablonec po prehre 2:3 v Chorvátsku a víťazstve 2:0 na domácom štadióne vyradil Varaždín.

Za sebou má nedeľné víťazstvo 2:0 v Pardubiciach a zvíťazil aj v prvom kole českej ligy, keď v domácom prostredí zdolal 2:1 Sigmu Olomouc.

Do všetkých štyroch stretnutí, dvakrát v základnej zostave, nastúpil 24-ročný stredopoliar Nebyla.

Rižský FC RFS sa do 3. predkola prebojoval cez severoírsky Glentoran a islandského súpera Vestri.

Ďalší tím z hlavného mesta Lotyšska v 3. predkole KL vedie slovenský kormidelník Guľa. FC Riga v 1. predkole Ligy majstrov nestačil na Ararat-Armenia, no v 2. predkole KL postúpil cez macedónsky Vardar.

Jej súperom bude maďarský tím ETO FC Győr, v ktorom pôsobia aj Slováci. Brankár Samuel Petráš chytá pravidelne a obranca Norbert Urblík si odkrútil sezónnu premiéru v nedeľu pri víťazstve 4:0 nad Nyiregyhazou, proti ktorej sa aj strelecky presadil.

Guľa a Petráš sa poznajú zo spoločného pôsobenia v Dunajskej Strede v sezóne 2022/23 a úvode ročníka 2023/24.

Belgický KAA Gent aj s letnou posilou Lászlóm Bénesom bude čeliť švédskemu IFK Göteborg. Víťaz dvojzápasu medzi Dynamom Kyjev a Karabachom FK sa stretne s postupujúcim z dvojice Twente Enschede - FC DAC 1904 Dunajská Streda.

V akcii budú aj premožitelia Žiliny, Hajduk Split sa stretne so Žalgirisom Vilnius a Katovice s Hapoelom Tel Aviv.

V 3. predkole KL figuruje aj slávny Ajax Amsterdam, ktorý čaká úloha favorita proti írskemu FC Shelbourne.

Prvé zápasy 3. predkola Konferenčnej ligy

Štvrtok 6. augusta:

17.00h FC Inter Turku - FC Vaduz

18.00h HJK Helsinki - FC Motherwell

18.00h FK Jablonec - FC RFS Riga

18.00h FC Noah - FC Sion

18.00h Paide Linnameeskond - Rapid Viedeň

18.30h CFR 1907 Kluž - Tromsö IL

19.00h VSC Debrecín - FC Kodaň

19.00h FC Dynamo Kyjev - FK Karabach

19.00h IFK Göteborg - KAA Gent

19.00h Inter Club d’Escaldes - FC Flora Tallinn

19.00h Raków Čenstochová - Hammarby IF

19.00h FC Riga - ETO FC Győr

19.00h FC Šeriff Tiraspoľ - FC St. Gallen

19.00h FK Žalgiris Vilnius - HNK Hajduk Split

19.30h Beitar Jerusalem - FK Austria Viedeň

20.00h AFC Ajax Amsterdam - FC Shelbourne

20.00h Hapoel Tel Aviv - GKS Katovice

20.00h FC Twente Enschede - FC DAC 1904 Dunajská Streda

20.30h FK Borac Banja Luka - ML Vitebsk

20.30h SC Braga - FC Dinamo Minsk

20.30h FC Lugano - NSÍ Runavík

20.30h Valur Reykjavík - FC Nordsjälland

20.45h Bohemians Dublin - FC Midtjylland

20.45h HNK Rijeka - Ilves Tampere

21.00h FC Hibernian - KF Škendija Tetovo

21.00h FK Partizan Belehrad - FC Tobol Kostanaj

21.00h SS Tre Fiori - FC Drita

Konferenčná liga

    Radosť hráčov Dunajskej Stredy v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Ružomberku v nedeľu 26. júla 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - kolo - 1. - prvé - Ružomberok - DAC - ZAX
    Radosť hráčov Dunajskej Stredy v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Ružomberku v nedeľu 26. júla 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - kolo - 1. - prvé - Ružomberok - DAC - ZAX
    DAC ide do Holandska ako outsider. Trusa: Vo futbale je všetko možné
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Slovenská stopa v predkole KL. Nebyla s Jabloncom vyzve Rigu, Guľa si zmeria sily so Slovákmi