Taliansky futbal plače. Zomrel majster Európy a legenda Interu Miláno

Vo veku 83 rokov zomrel slávny taliansky futbalista a klubová legenda Interu Miláno Sandro Mazzola.
Bývalý útočník v Interi strávil celú 17-ročnú kariéru, získal s ním štyri ligové tituly aj dva Poháre majstrov európskych krajín.
S reprezentáciou vybojoval zlato na majstrovstvách Európy 1968, kde bol tiež zaradený do All-Stars tímu turnaja, a o dva roky neskôr získal striebro na MS v Mexiku. O jeho úmrtí informoval milánsky klub.
„Sandro Mazzola bol jedným z najlepších futbalistov v histórii. A to nielen v histórii Nerazzurri,“ uviedol Inter.
Jeho dres obliekal rodák z Turína v rokoch 1960 až 1977, pričom sedem rokov bol kapitánom. V roku 1965 sa Mazzola stal najlepším strelcom ligy, o sezónu skôr to isté dokázal v Pohári majstrov.
Za Inter odohral 417 ligových zápasov, v ktorých strelil 116 gólov. Celkovo v jeho drese nastúpil na 565 súťažných zápasov a nazbieral 158 presných zásahov.
„Bol našou históriou: prišiel do klubu ako chlapec a nikdy ho neopustil,“ pripomenuli zástupcovia milánskeho klubu.
Mazzolovi bolo šesť rokov, keď jeho otec Valentino spolu so 17 futbalistami AC Turín a ďalšími 14 cestujúcimi zahynul v máji 1949 pri leteckej nehode počas návratu z priateľského zápasu v Lisabone.
Sandro Mazzola skončil v ankete Zlatá lopta v roku 1971 na druhom mieste. Po skončení kariéry v roku 1977 pôsobil ako športový riaditeľ v Interi aj v Turíne a bol tiež televíznym komentátorom.