ONLINE: Molčan - Sakellaridis dnes, Davis Cup LIVE (I. svetová skupina)

Slovenský tenista Alex Molčan otvorí dnes stretnutie I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku.
Jeho súperom v úvodnej dvojhre bude Stefanos Sakellaridis.
Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Stefanos Sakellaridis (tenis, Davis Cup, 1. svetová skupina, Slovensko - Grécko, výsledky, sobota, naživo)
Davis Cup 2026
19.09.2026 o 12:15
1. kolo
Molčan
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sakellaridis
Prenos
Začína sa predzápasová rozcvička. O malú chvíľu tak odštartuje súboj Alexa Molčana a Stefanosa Sakellaridisa.
Obe mužstvá sa už nachádzajú na dvorci, kde máme za sebou hymny oboch krajín.
Stefanos Sakellaridis
Na opačnej strane bude stáť dvadsaťdvaročná svetová 136-ka, ktorá sa pravidelne predstavovala predovšetkým na challengeroch. V New Delhi a Chisinau si navyše pripísal zisk titulu, k čomu bol blízko aj v Quebecu, keď spoznal príchuť prehry až vo finále.
Na opačnej strane bude stáť dvadsaťdvaročná svetová 136-ka, ktorá sa pravidelne predstavovala predovšetkým na challengeroch. V New Delhi a Chisinau si navyše pripísal zisk titulu, k čomu bol blízko aj v Quebecu, keď spoznal príchuť prehry až vo finále.
Alex Molčan
Slovenská jednotka sa aktuálne vo svetovom rebríčku nachádza na 94. mieste, pričom sa v aktuálnej sezóne dokázala po troch rokoch vrátiť do najlepšej stovky. Molčan má za sebou úspešnú časť roka práve na antuke, keď si zahral aj v semifinále Mníchove, kde vstupoval dokonca v pozícii kvalifikanta. Vďaka rebríčku si zahral aj na Wimbledone a US Open, pričom na tráve dokázal postúpiť cez Altmaiera. Stopku mu vystavil v ďalšom kole Lehečka. V New Yorku naopak nestačil už v prvom kole, keď skončil na rakete Bonziho.
Slovenská jednotka sa aktuálne vo svetovom rebríčku nachádza na 94. mieste, pričom sa v aktuálnej sezóne dokázala po troch rokoch vrátiť do najlepšej stovky. Molčan má za sebou úspešnú časť roka práve na antuke, keď si zahral aj v semifinále Mníchove, kde vstupoval dokonca v pozícii kvalifikanta. Vďaka rebríčku si zahral aj na Wimbledone a US Open, pričom na tráve dokázal postúpiť cez Altmaiera. Stopku mu vystavil v ďalšom kole Lehečka. V New Yorku naopak nestačil už v prvom kole, keď skončil na rakete Bonziho.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Davis Cupu, keď sa v rámci I. svetovej skupiny postaví proti sebe Slovensko a Grécko.
V prvom vystúpení sa v rámci dvojhry predstaví Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis.
V prvom vystúpení sa v rámci dvojhry predstaví Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:15.