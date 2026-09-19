    ONLINE: Molčan - Sakellaridis dnes, Davis Cup LIVE (I. svetová skupina)

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|19. sep 2026 o 09:00
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    Sledujte s nami online prenos zo zápasu 1. svetovej skupiny Davis Cupu 2026: Alex Molčan - Stefanos Sakellaridis.

    Slovenský tenista Alex Molčan otvorí dnes stretnutie I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku.

    Jeho súperom v úvodnej dvojhre bude Stefanos Sakellaridis.

    Šport
    Kde dnes sledovať Davis Cup v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Stefanos Sakellaridis (tenis, Davis Cup, 1. svetová skupina, Slovensko - Grécko, výsledky, sobota, naživo)

    Davis Cup  2026
    19.09.2026 o 12:15
    1. kolo
    Molčan
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Sakellaridis
    Prenos
    Začína sa predzápasová rozcvička. O malú chvíľu tak odštartuje súboj Alexa Molčana a Stefanosa Sakellaridisa.
    Obe mužstvá sa už nachádzajú na dvorci, kde máme za sebou hymny oboch krajín.
    Stefanos Sakellaridis

    Na opačnej strane bude stáť dvadsaťdvaročná svetová 136-ka, ktorá sa pravidelne predstavovala predovšetkým na challengeroch. V New Delhi a Chisinau si navyše pripísal zisk titulu, k čomu bol blízko aj v Quebecu, keď spoznal príchuť prehry až vo finále.
    Alex Molčan

    Slovenská jednotka sa aktuálne vo svetovom rebríčku nachádza na 94. mieste, pričom sa v aktuálnej sezóne dokázala po troch rokoch vrátiť do najlepšej stovky. Molčan má za sebou úspešnú časť roka práve na antuke, keď si zahral aj v semifinále Mníchove, kde vstupoval dokonca v pozícii kvalifikanta. Vďaka rebríčku si zahral aj na Wimbledone a US Open, pričom na tráve dokázal postúpiť cez Altmaiera. Stopku mu vystavil v ďalšom kole Lehečka. V New Yorku naopak nestačil už v prvom kole, keď skončil na rakete Bonziho.
    Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Davis Cupu, keď sa v rámci I. svetovej skupiny postaví proti sebe Slovensko a Grécko.

    V prvom vystúpení sa v rámci dvojhry predstaví Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:15.
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