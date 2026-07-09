FIFA s Trumpom ukázali, ako ďaleko do temnoty môže zájsť šport a politika (podcast Spoza piva)

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Po týždni rekapitulujeme zápasy, ktoré v nás nechali najviac zážitkov. Otočky, nečakané vypadnutia, zvraty na ihrisku či mimo neho.
Zaujal nás duel Kapverd proti Argentíne, kedy úradujúci Majster sveta skoro nedokátal poraziť outsidera, ktorý patrí k zázrakom tohto turnaja.
Riešime otočku Belgicka, zápas Anglicka či skvelý duel Nórska, ktoré poslalo vďaka dvom gólom Haalanda domov slávnu Brazíliu.
Venujeme sa tiež kauze Trump, Infantino a zrušenie trestu za červenú kartu, ktorú dostal Balogun. Čo si o tom myslíš?
VIDEO: 167. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.