    FIFA s Trumpom ukázali, ako ďaleko do temnoty môže zájsť šport a politika (podcast Spoza piva)

    Donald Trump.
    Donald Trump. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Biroš, Timotej Gašper|9. júl 2026 o 22:13
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    Epizóda 167 a v nej najnovšie informácie z diania na svetovom šampionáte, vitajte pri počúvaní. 

    Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

    Po týždni rekapitulujeme zápasy, ktoré v nás nechali najviac zážitkov. Otočky, nečakané vypadnutia, zvraty na ihrisku či mimo neho. 

    Zaujal nás duel Kapverd proti Argentíne, kedy úradujúci Majster sveta skoro nedokátal poraziť outsidera, ktorý patrí k zázrakom tohto turnaja.

    Riešime otočku Belgicka, zápas Anglicka či skvelý duel Nórska, ktoré poslalo vďaka dvom gólom Haalanda domov slávnu Brazíliu.

    Venujeme sa tiež kauze Trump, Infantino a zrušenie trestu za červenú kartu, ktorú dostal Balogun. Čo si o tom myslíš? 

    VIDEO: 167. epizóda podcastu Spoza piva


    Podcast Spoza piva

    Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

    Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

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    Morocco goalkeeper Sassine Bounou (1) saves a penalty from France's Kylian Mbappe (10) during the World Cup quarterfinal soccer match between France and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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