Samo má v majstrovi sveta jasno, z Timovho tipu sa dobre zasmeješ (podcast Spoza piva) 

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Je to tu priatelia, je to tu! Majstrovstvá sveta vo futbale štartujú už o pár desiatok hodín. Vitajte pri novej epizóde!
V úvode riešime víkendový výlet do Markušoviec, kde sa prvýkrát konala akcia Niké lige na dedine.
Súboj dvoch Slovanov, toho z Markušoviec proti tomu zo Smižian, skončil remízou 1:1, no zápas mal všetko, čo nezaujatý divák chcel vrátane červenej karty, penalty či neuznaných aj krásnych gólov.
Samo má jasno, s trofejou vidí o necelých 6 týždňov Francúzsko. Timo verí Nemecku.
Nezhodli sme sa prakticky ani v jednej kategórii a určite nás zaujíma, čo si myslíš ty.
Vypočuj si epizódu a napíš nám, ktoré tímy sú favoritmi, prípadne outsidermi turnaja.
VIDEO: 164. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.