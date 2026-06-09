    Samo má v majstrovi sveta jasno, z Timovho tipu sa dobre zasmeješ (podcast Spoza piva) 

    Fanúšikovia Brazílie počas prípravného zápasu pred MS vo futbale 2026.
    Fanúšikovia Brazílie počas prípravného zápasu pred MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Biroš, Timotej Gašper|9. jún 2026 o 10:26
    ShareTweet0

    Vitajte pri epizóde s číslom 164.

    Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

    Je to tu priatelia, je to tu! Majstrovstvá sveta vo futbale štartujú už o pár desiatok hodín. Vitajte pri novej epizóde! 

    V úvode riešime víkendový výlet do Markušoviec, kde sa prvýkrát konala akcia Niké lige na dedine.

    Súboj dvoch Slovanov, toho z Markušoviec proti tomu zo Smižian, skončil remízou 1:1, no zápas mal všetko, čo nezaujatý divák chcel vrátane červenej karty, penalty či neuznaných aj krásnych gólov. 

    Samo má jasno, s trofejou vidí o necelých 6 týždňov Francúzsko. Timo verí Nemecku.

    Nezhodli sme sa prakticky ani v jednej kategórii a určite nás zaujíma, čo si myslíš ty.

    Vypočuj si epizódu a napíš nám, ktoré tímy sú favoritmi, prípadne outsidermi turnaja. 

    VIDEO: 164. epizóda podcastu Spoza piva


    Podcast Spoza piva

    Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

    Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Manuel Neuer počas zápasu Kostarika - Nemecko
    Manuel Neuer počas zápasu Kostarika - Nemecko
    Bayern a City posielajú na MS najviac hráčov. Z Realu sa nedostal na šampionát ani jeden Španiel
    dnes 11:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Samo má v majstrovi sveta jasno, z Timovho tipu sa dobre zasmeješ (podcast Spoza piva) 