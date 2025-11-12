V Slovane si myslia, že sú fungujúcim európskym veľkoklubom, realita je úplne iná (podcast Spoza piva) 

Diváci počas zápasu ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno.
Diváci počas zápasu ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno. (Autor: TASR)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|12. nov 2025 o 16:00
Vitaj pri ďalej novej epizóde podcastu Spoza piva.

BRATISLAVA. Slovenským klubovým futbalom zmietajú ťažšie dni. V Slovane sa búria fanúšikovia, na ktorých klub, hráči a tréner reaguje spôsobom, aký často nemá obdobu.  

Slovan mal, rečami, ambíciu vyhrať KL, pričom dovedna nezískal v troch zápasoch aní jeden bod.

Laxné výkony na trávniku donútili fanúšikov k reakcii, ktorá na seba nenechala dlho čakať. 

Ťažko je aj na opačnej strane republiky, v Košiciach. Košice sú posledné a po každom kole strácajú na predposledného viac a viac bodov.

Tesne po tom, čo sme donahrávali epizódu, boli vyvedené dôsledky, o ktroých sme hovorili aj my. 

Aký máš názor na tieto prípady a sú v niečom podobné? Zapoj sa s nami do slušnej a vecnej diskusie na ktorejkoľvek platforme. 

Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

