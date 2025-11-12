V Slovane si myslia, že sú fungujúcim európskym veľkoklubom, realita je úplne iná (podcast Spoza piva) 

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Slovenským klubovým futbalom zmietajú ťažšie dni. V Slovane sa búria fanúšikovia, na ktorých klub, hráči a tréner reaguje spôsobom, aký často nemá obdobu.
Slovan mal, rečami, ambíciu vyhrať KL, pričom dovedna nezískal v troch zápasoch aní jeden bod.
Laxné výkony na trávniku donútili fanúšikov k reakcii, ktorá na seba nenechala dlho čakať.
Ťažko je aj na opačnej strane republiky, v Košiciach. Košice sú posledné a po každom kole strácajú na predposledného viac a viac bodov.
Tesne po tom, čo sme donahrávali epizódu, boli vyvedené dôsledky, o ktroých sme hovorili aj my.
Aký máš názor na tieto prípady a sú v niečom podobné? Zapoj sa s nami do slušnej a vecnej diskusie na ktorejkoľvek platforme.
