Po derby Trnava - Slovan sa už rieši všetko len nie futbal (podcast Spoza piva)

BRATISLAVA. Spoza piva je späť so svojou 142.epizódou, riešili sme v nej hlavne víkend plný derby.
Bavili sme sa o zápase Bayern - Dortmund, ktorý ovládol Timov celok, no zároveň máme k tomuto zápasu aj negatíva na stranu Bayernu a plusy na stranu Dortmundu.
Témou boli aj slovenské derby zápasy. Trnava versus Slovan sa opäť raz nezaobišlo bez káuz a kontroverzií, o ktorých sa rozprávame v epizóde.
Samko mal v nedeľu tzv. Super sunday futbalový deň vrátane derby Košíc proti Michalovciam, ktoré vyhrali Košice a nový kouč Franz Straka sa tešil z výhry.
Nenechali sme tak ani prehru Liverpoolu, ktorý po rokoch padol doma proti Manchestru United. Je čas na vyhadzov Arneho Slota? Dozvieš sa v epizóde.
VIDEO: 142. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.