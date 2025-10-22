    Po derby Trnava - Slovan sa už rieši všetko len nie futbal (podcast Spoza piva)

    Fotka z derby FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava.
    Fotka z derby FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: SPORTNET/Sarah Karácsonyová)
    Samuel Biroš, Timotej Gašper|22. okt 2025 o 09:15
    Nová epizóda s poradovým číslom 142 je tu.

    Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

    BRATISLAVA. Spoza piva je späť so svojou 142.epizódou, riešili sme v nej hlavne víkend plný derby.

    Bavili sme sa o zápase Bayern - Dortmund, ktorý ovládol Timov celok, no zároveň máme k tomuto zápasu aj negatíva na stranu Bayernu a plusy na stranu Dortmundu. 

    Témou boli aj slovenské derby zápasy. Trnava versus Slovan sa opäť raz nezaobišlo bez káuz a kontroverzií, o ktorých sa rozprávame v epizóde.

    Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga - 11. kolo)
    Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
    Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
    Na snímke vpravo hráč Trnavy Kristián Koštrna a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. bojujú o loptu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
    Na snímke tréner Slovana Vladimír Weiss st. sleduje zápas 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
    Pohľad na tribúnu s domácimi fanúšikmi v zápase 11. kola Niké ligy Spartak Trnava - Slovan Bratislava.

    Čo si o našom “slávnom” derby myslíš ty? Napíš nám do komentárov. Zároveň prosíme o slušnosť v diskusii. 

    Samko mal v nedeľu tzv. Super sunday futbalový deň vrátane derby Košíc proti Michalovciam, ktoré vyhrali Košice a nový kouč Franz Straka sa tešil z výhry.

    Nenechali sme tak ani prehru Liverpoolu, ktorý po rokoch padol doma proti Manchestru United. Je čas na vyhadzov Arneho Slota? Dozvieš sa v epizóde. 

    VIDEO: 142. epizóda podcastu Spoza piva


    Podcast Spoza piva

    Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

    Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

    Fotka z derby FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava.
    Fotka z derby FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava.
