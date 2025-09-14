So šiestimi bodmi sa na MS nepostupuje, no začiatok sme dali na výbornú (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Vitajte pri 140. epizóde podcastu Spoza piva, kolektív. V najnovšej debatke sa Timo a Samo spájajú z rôznych štátov, no s podobnými názormi a pohľadmi na rôzne témy.
Debata najprv smeruje k prestupovému obdobiu, ktoré skončilo a Liverpool v ňom spravil azda najviac roboty v histórii moderného futbalu.
Naopak, s Bayernom to také ružové nebolo, ušiel im azda každý vytipovaný hráč a aj to, čo získali, sa stretáva s kritikou.
Témou bol aj reprezentačný zraz a výkon Sokolov. Dve výhry, skvelé zápasy a 6 bodov nečakal asi nikto, zvlášť proti favorizovaným Nemcom. Stalo sa a môžeme byť radi.
Odkaz, že so šiestimi bodmi sa na MS nepostupuje je najmä pre ľudí, ktorí nás po 2 zápasoch vidia na MS 2026, ale opatrne, kvalifikácia je ešte dlhá, no úvod bol výborný.
VIDEO: 140. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.