    So šiestimi bodmi sa na MS nepostupuje, no začiatok sme dali na výbornú (podcast Spoza piva)

    Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)
    Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026) (Autor: Sportnet - Matej Sagan )
    Samuel Biroš, Timotej Gašper|14. sep 2025 o 11:40
    ShareTweet0

    Nová epizóda s poradovým číslom 140 je tu.

    Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

    BRATISLAVA. Vitajte pri 140. epizóde podcastu Spoza piva, kolektív. V najnovšej debatke sa Timo a Samo spájajú z rôznych štátov, no s podobnými názormi a pohľadmi na rôzne témy. 

    Debata najprv smeruje k prestupovému obdobiu, ktoré skončilo a Liverpool v ňom spravil azda najviac roboty v histórii moderného futbalu.

    Naopak, s Bayernom to také ružové nebolo, ušiel im azda každý vytipovaný hráč a aj to, čo získali, sa stretáva s kritikou. 

    Témou bol aj reprezentačný zraz a výkon Sokolov. Dve výhry, skvelé zápasy a 6 bodov nečakal asi nikto, zvlášť proti favorizovaným Nemcom. Stalo sa a môžeme byť radi.

    Odkaz, že so šiestimi bodmi sa na MS nepostupuje je najmä pre ľudí, ktorí nás po 2 zápasoch vidia na MS 2026, ale opatrne, kvalifikácia je ešte dlhá, no úvod bol výborný.

    VIDEO: 140. epizóda podcastu Spoza piva


    Podcast Spoza piva

    Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

    Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

    Podcasty

    Podcasty

    Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)
    Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)
    So šiestimi bodmi sa na MS nepostupuje, no začiatok sme dali na výbornú (podcast Spoza piva)
    dnes 11:40
    Nachádzate sa tu:
    Sidemenu»Podcasty»So šiestimi bodmi sa na MS nepostupuje, no začiatok sme dali na výbornú (podcast Spoza piva)