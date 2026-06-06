VIDEO: Druhé finále rozhodol jediný bod. Francúzsky líder San Antonia zaváhal v závere

NBA - druhý zápas finále play-off
San Antonio Spurs - New York Knicks 104:105 (52:56)
Zostavy a body San Antonia: Wembanyama 29, Fox 20, Castle a Vassell po 14, Champagnie 8 (Harper 15, Johnson 3, Kornet 1, Bryant a Barnes 0)
Zostavy a body New Yorku: Towns 21 (13 doskokov), Brunson a Bridges po 20, Anunoby 17, Hart 0 (Shamet 13, Robinson 7, McBride 5, Alvarado 2)
Trojky: 11:15, fauly: 20:23, TH: 27/19 - 21/16, štvrtiny: 34:25, 18:31, 23:28, 29:21
/stav série: 0:2/
Basketbalisti New Yorku Knicks vedú vo finále NBA 2:0 na zápasy. V druhom súboji o majstrovský primát zvíťazili v noci na sobotu na palubovke San Antonia Spurs tesne 105:104.
Knicks tak urobili významný krok k zisku prvého titulu od roku 1973. Žiaden klub ešte vo finále nestratil náskok 2:0 na zápasy, Newyorčania sú tretí tím, ktorý dokázal uspieť v úvodných dvoch meraniach síl na palubovke súpera.
Predtým sa to podarilo Chicagu v roku 1993 a Houstonu v roku 1995. Knicks zároveň natiahli víťaznú sériu vo vyraďovacej časti na 13 duelov.
San Antonio malo doma lepší vstup do stretnutia a v úvode druhej štvrtiny viedlo až o 12 bodov (37:25), lenže hostia ešte do prestávky otočili skóre vo svoj prospech a do šatní odchádzali s vedením 56:52.
VIDEO: Zostrih druhého zápasu série Spurs - Knicks
Následne zveľaďovali svoj náskok a vo štvrtej štvrtine viedli už 97:83, aby Spurs šnúrou 14:0 vyrovnali.
V dramatickej koncovke za nerozhodného stavu 104:104 si líder domácich Victor Wembanyama pripísal stratu, keď jeho prihrávku vystihol Jalen Brunson a francúzsky pivot ho následne fauloval.
Brunson premenil 9,5 sekundy pred koncom jeden z dvoch trestných hodov a Wembanyama dve sekundy pred klaksónom nepremenil dvojbodový pokus.
Najlepším strelcom víťazov bol Karl-Anthony Towns s 21 bodmi a 13 doskokmi, keď pridal aj výbornú obranu Wembanyamu.
VIDEO: Výkon Brunsona, Townsa, Bridgesa
„Je to generačný talent. Všetko, čo môžem robiť, je snažiť sa mu sťažiť život. Využiť svoju výšku, schopnosti, skúsenosti a dúfať. Vedel som, že si vezme poslednú strelu, pretože veľkí hráči rozhodujú.
Dnes mu to skrátka nepadlo,“ povedal podľa AFP pivot z Dominikánskej republiky, ktorého v zápase doplnili Brunson a Mikal Bridges, obaja s 20 bodmi.
Wembanyama viedol svoje mužstvo s 29 bodmi a 9 doskokmi. „Minulosť nezmeníme. Už teraz myslíme na zápas číslo tri,“ burcoval pred pokračovaním série víťaz ocenenia pre najlepšieho defenzívneho hráča ligy.
Svojich zverencov sa snažil podržať aj tréner Spurs Mitch Johnson. „Ukázali sme mimoriadnu súťaživosť, schopnosť hrať pod tlakom a odpovedať na nepriaznivý vývoj duelu.
Veríme, že dokážeme udržať túto úroveň a zúročí sa to aj vo výsledku.“
Tretí duel je na programe v noci na utorok v Madison Square Garden. Svoju prítomnosť na stretnutí avizoval aj americký prezident Donald Trump.