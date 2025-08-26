Arsenal má káder snov, na titul to však stačiť nemusí (podcast Spoza piva)

Futbalisti Arsenalu sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|26. aug 2025 o 12:40
Podcast Spoza piva prichádza s epizódou 139, v ktorej rozoberáme opäť to najnovšie z diania vo futbalovom svete.

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Na úvod trošku debatujeme o tom, aké reakcie vyvolala naša posledná epizóda najmä u priaznivcov Slovana.

Samko bol v nedeľu na zápas 3. ligy, pozrel si košické derby a zároveň natočil prvý parádny vlog Na tribúna Spoza piva, ktorým chceme odštartovať sériu videí na našom Youtube, kde by si mal ísť ihneď dať odber. 

Okrem toho chválime Arsenal za skvelé prestupové leto a riešime, aké sú ich šance na ligový titul či inú trofej v sezóne. 

Bavíme sa tiež o tom, ako začala Bundesliga a ako môže pokračovať v ďalších kolách. V Marseille sa pobili hráči, pričom ako Rabiot tak Rowe boli hneď presunutí na prestupovú listinu.

Aký máš na to názor? Daj nám vedieť. 

VIDEO: 139. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

Premier League

    dnes 12:40
