Arsenal má káder snov, na titul to však stačiť nemusí (podcast Spoza piva)

BRATISLAVA. Na úvod trošku debatujeme o tom, aké reakcie vyvolala naša posledná epizóda najmä u priaznivcov Slovana.
Samko bol v nedeľu na zápas 3. ligy, pozrel si košické derby a zároveň natočil prvý parádny vlog Na tribúna Spoza piva, ktorým chceme odštartovať sériu videí na našom Youtube, kde by si mal ísť ihneď dať odber.
Okrem toho chválime Arsenal za skvelé prestupové leto a riešime, aké sú ich šance na ligový titul či inú trofej v sezóne.
Bavíme sa tiež o tom, ako začala Bundesliga a ako môže pokračovať v ďalších kolách. V Marseille sa pobili hráči, pričom ako Rabiot tak Rowe boli hneď presunutí na prestupovú listinu.
Aký máš na to názor? Daj nám vedieť.
VIDEO: 139. epizóda podcastu Spoza piva
