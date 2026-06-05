Tottenham získal skúseného obrancu od rivala. Tréner: Obdivujem ho už niekoľko rokov

Anglický futbalový tím Tottenham Hotspur podpísal v piatok zmluvu s bývalým hráčom Liverpoolu Andym Robertsonom. Do Londýna príde 32-ročný obranca ako voľný hráč.
Robertson pôsobil v Liverpoole 9 rokov. Do Tottenhamu mal zamieriť už v zime na hosťovanie, ale Liverpool dohodu zrušil, pretože sa mu nepodarilo získať späť Kostasa Tsimikasa z hosťovania z AS Rím.
Tréner „kohútov“ Roberto De Zerbi prišiel do tímu až po tom, ako snažilo vedenie získať Robertsona, ale s prestupom súhlasil.
„Andy je niekto, koho obdivujem už niekoľko rokov a prinesie do nášho tímu vynikajúce technické kvality, skúsenosti, vodcovstvo a mentalitu.
Má dlhodobé skúsenosti na najvyššej úrovni a je to niekto, kto pre nás môže byť dôležitým hráčom, na ihrisku aj mimo neho,“ citovala De Zerbiho agentúra AP.
Robertsona teraz čaká vystúpenie na MS v drese Škótska.
„Práve som v Amerike a pripravujem sa na MS, ale chcel som vám len povedať, že sa neviem dočkať, kedy budem hrať za vás,“ uviedol vo videu pre fanúšikov Tottenhamu.
Úspešný obranca počas svojho pôsobenia v Liverpoole dvakrát vyhral Premier League, dvakrát Ligový pohár a raz FA Cup.
Bol aj súčasťou tímu, ktorý v roku 2019 vyhral Ligu majstrov.