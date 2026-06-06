Účastník Premier League získal brankára z Bayernu. Je to môj sen, uviedol Izraelčan

Na archívnej snímke z 3. decembra 2025 brankár Daniel Peretz (Hamburger SV) reaguje počas osemfinálového zápasu Nemeckého pohára.
Na archívnej snímke z 3. decembra 2025 brankár Daniel Peretz (Hamburger SV) reaguje počas osemfinálového zápasu Nemeckého pohára. (Autor: TARS)
TASR|6. jún 2026 o 09:15
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V uplynulej sezóne bol v juhoanglickom tíme na hosťovaní.

Anglický futbalový klub Southampton sa dohodol na trvalom prestupe brankára Daniela Peretza z Bayernu Mníchov, ktorý bol v uplynulej sezóne v juhoanglickom tíme na hosťovaní.

Dvadsaťpäťročný Izraelčan podpísal štvorročný kontrakt. Peretz hral kľúčovú úlohu pri postupe Saints do semifinále Pohára FA, ako aj v ich 21-zápasovej sérii bez prehry v Championship, ktorá ich pred vylúčením doviedla do play off o postup do Premier League.

„Som nadšený. Uplynulých pár mesiacov to bol môj domov a zažili sme toľko dobrých chvíľ, ale aj niekoľko napätých momentov.

V posledných týždňoch, keď sme držali spolu, bolo naozaj cítiť domácu atmosféru. To bolo pre mňa rozhodujúce.

Áno, je mojím snom hrať v Premier League a na najvyšších pódiách sveta, ale väčším snom pre mňa je byť tam so Southamptonom. Naozaj verím, že tam môžeme byť a dosiahnuť to,“ citovala ho agentúra dpa.

Premier League

    Na archívnej snímke z 3. decembra 2025 brankár Daniel Peretz (Hamburger SV) reaguje počas osemfinálového zápasu Nemeckého pohára.
    Na archívnej snímke z 3. decembra 2025 brankár Daniel Peretz (Hamburger SV) reaguje počas osemfinálového zápasu Nemeckého pohára.
    Účastník Premier League získal brankára z Bayernu. Je to môj sen, uviedol Izraelčan
    dnes 09:15|1
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