Manchester City čelí 115 obvineniam. Poviem všetko, čo som chcel tri roky, uviedol predseda

Predseda anglického futbalového klubu Manchestru City Khaldoon Al Mubarak plánuje „povedať všetko“ o spore s vedením Premier League hneď po vynesení rozsudku o ich finančných obvineniach.
City v roku 2023 obvinili zo 115 údajných porušení finančných pravidiel Premier League, ktorých sa malo dopustiť v rokoch 2009 až 2018.
Klub čelí aj obvinenia z toho, že pri vyšetrovaní nespolupracoval s predstaviteľmi najvyššej anglickej súťaže. Prípad ešte nie je uzavretý, a to aj napriek tomu, že pred rokom a pol sa konalo vypočutie nezávislej komisie.
Vedenie klubu poprelo akékoľvek pochybenie a zatiaľ čo sa čaká na verdikt, Al Mubarak sa teší na to, že konečne bude môcť povedať vlastnú verziu celého príbehu.
Nemôžem veľa povedať
„Dovoľte mi byť taký dôsledný, ako som vždy bol - kým nebudeme mať rozhodnutie, nemôžem veľa povedať.
Keď budeme mať rozhodnutie, verte mi, budeme mať spolu krásne stretnutie a ja poviem všetko, čo som chcel povedať za posledné tri roky,“ uviedol pre klubové mediálne kanály.
Investori z Abú Zabí prevzali klub v roku 2008 a priviedli ho k úspechu. City počas ich éry získalo osem titulov Premier League, Ligu majstrov, štyrikrát vyhralo Pohár FA a sedemkrát Ligový pohár.
Hodnota klubu sa niekoľkonásobne zvýšila a Al Mubarak uviedol, že jeho majiteľ šejk Mansour bin Zayed Al Nahyan si ho cení na približne desať miliárd dolárov, pričom nemá v úmysle ho predať.
Futbal je v športe vrchol
„Keď sa pozerá na tento klub, vníma ho ako dlhodobú investíciu. Ak by ste ho dnes predali na trhu, nepredali by ste to za menej ako 10 miliárd dolárov.
Samozrejme, Jeho Výsosť nemá v úmysle tento biznis predať. Má zámer ho ďalej rozvíjať, pretože názor je taký, že bude len rásť. Je to futbal a zábava.
Vo svete, v akom sme dnes, zatiaľ čo sa svet mení a pozornosť ľudí sa upriamuje na iné veci, šport zostáva - a futbal je v športe vrchol. Manchester City a táto skupina, vo futbalovom svete, sú vrcholom. Takéto klenoty sa nepredávajú,“ citovala ho agentúra AFP.