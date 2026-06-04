Nový tréner Liverpoolu je definitívne potvrdený. Doteraz pôsobil u konkurenta v lige

Anglický futbalový klub FC Liverpool vo štvrtok oznámil, že jeho novým trénerom sa stal Španiel Andoni Iraola, ktorý na poste vystriedal Arneho Slota.
Štyridsaťtriročný španielsky tréner v sezóne 2025/2026 doviedol konkurenčný Bournemouth k šiestemu miestu v anglickej Premier League, no v júni mu vypršal kontrakt a tak mohol rokovať s „The Reds“.
Súčasný športový riaditeľ Liverpoolu Richard Hughes s ním pracoval už predtým práve v Bournemouthe.
„Môžeme potvrdiť, že Andoni Iraola súhlasil s dohodou a stal sa novým hlavným trénerom klubu pred sezónou 2026/27,“ uviedol Liverpool v správe na sociálnych sieťach.
„Som naozaj nadšený, skutočne nadšený, pretože viete, že Liverpool je veľký klub. Jeden z najväčších na svete,“ povedal Iraola po dohode.
Očakáva sa, že Iraola si do realizačného tímu v Liverpoole privedie aj asistentov Tommyho Elphicka a Shauna Coopera, analytika Toma Webbera a kondičného trénera Pabla de la Torreho.
Podľa niektorých britských médií však vedenie Liverpoolu riskuje, keďže Iraola ešte nikdy neviedol popredný klub a nevyhral žiadnu významnú trofej, uviedla agentúra AP.
Slot pôsobil na lavičke Liverpoolu od júna 2024, hneď vo svojej prvej sezóne získal s tímom majstrovský titul. V nedávno skončenom ročníku sa však „The Reds" v Premier League umiestnili len na piatej pozícii, v Lige majstrov sa prebojovali do štvrťfinále.