Nový tréner Liverpoolu je definitívne potvrdený. Doteraz pôsobil u konkurenta v lige

Andoni Iraola.
Andoni Iraola. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. jún 2026 o 20:40
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Nahradil odvolaného Arneho Slota.

Anglický futbalový klub FC Liverpool vo štvrtok oznámil, že jeho novým trénerom sa stal Španiel Andoni Iraola, ktorý na poste vystriedal Arneho Slota.

Štyridsaťtriročný španielsky tréner v sezóne 2025/2026 doviedol konkurenčný Bournemouth k šiestemu miestu v anglickej Premier League, no v júni mu vypršal kontrakt a tak mohol rokovať s „The Reds“.

Súčasný športový riaditeľ Liverpoolu Richard Hughes s ním pracoval už predtým práve v Bournemouthe.

„Môžeme potvrdiť, že Andoni Iraola súhlasil s dohodou a stal sa novým hlavným trénerom klubu pred sezónou 2026/27,“ uviedol Liverpool v správe na sociálnych sieťach.

„Som naozaj nadšený, skutočne nadšený, pretože viete, že Liverpool je veľký klub. Jeden z najväčších na svete,“ povedal Iraola po dohode.

Očakáva sa, že Iraola si do realizačného tímu v Liverpoole privedie aj asistentov Tommyho Elphicka a Shauna Coopera, analytika Toma Webbera a kondičného trénera Pabla de la Torreho.

Podľa niektorých britských médií však vedenie Liverpoolu riskuje, keďže Iraola ešte nikdy neviedol popredný klub a nevyhral žiadnu významnú trofej, uviedla agentúra AP.

Slot pôsobil na lavičke Liverpoolu od júna 2024, hneď vo svojej prvej sezóne získal s tímom majstrovský titul. V nedávno skončenom ročníku sa však „The Reds" v Premier League umiestnili len na piatej pozícii, v Lige majstrov sa prebojovali do štvrťfinále.

Premier League

    Andoni Iraola.
    Andoni Iraola.
    Nový tréner Liverpoolu je definitívne potvrdený. Doteraz pôsobil u konkurenta v lige
    dnes 20:40
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