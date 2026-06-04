Kandidát na prezidenta Realu ukázal Haalandov dres. City reaguje: Nie je žiadna šanca

Erling Haaland.
Erling Haaland. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. jún 2026 o 15:52
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Informácie poprel aj Haalandov otec Alfie a aj jeho agentka Rafaela Pimentová.

Vedenie anglického futbalového klubu Manchester City chce podniknúť právne kroky proti Enriquemu Riquelmovi, kandidátovi na post prezidenta Realu Madrid.

Tridsaťsedemročný podnikateľ počas stredajšieho vystúpenia v tamojšej televízii tvrdil, že útočník „Citizens“ Erling Haaland chce prestúpiť ku španielskemu gigantovi.

Riquelme držal v rukách dres Realu s menom a číslom nórskeho reprezentanta. „Haaland má výstupnú klauzulu a rád by prestúpil do Realu,“ vyjadril sa podľa portálu The Athletic.

Vedenie anglického klubu reagovalo vo štvrtok. „Správy, ktoré sa objavili v Španielsku ohľadom budúcnosti Erlinga Haalanda, nie sú pravdivé. Nie je žiadna šanca, že by sa niečo také stalo.

Zvažujeme právne kroky v súvislosti s použitím obrazového materiálu nášho hráča v tomto kontexte,“ vyjadril sa klub podľa agentúry DPA.

Informácie poprel aj Haalandov otec Alfie a aj jeho agentka Rafaela Pimentová. Haaland v januári 2025 podpísal s klubom z Manchestru dlhoročný kontrakt do konca sezóny 2033/2034.

Riquelme chce okrem Haalanda priniesť do „bieleho baletu“ aj ďalšieho hráča City, stredopoliara Rodriho.

Ten má v klube platnú zmluvu ešte na ďalší ročník a o svojej budúcnosti chce rozhodnúť až po letnom svetovom šampionáte.

Premier League

    Erling Haaland.
    Erling Haaland.
    Kandidát na prezidenta Realu ukázal Haalandov dres. City reaguje: Nie je žiadna šanca
    dnes 15:52
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