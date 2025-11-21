Musíme využiť domáce prostredie, reaguje Calzona. Vyjadril sa k súperom

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona verí, že jeho tím využije výhodu domáceho prostredia v zápasoch baráže o účasť na budúcoročné majstrovstvách sveta.
Štvrtkový žreb prisúdil Slovensku v semifinále Kosovo a v prípade postupu v C-vetve lepšieho z dvojice Turecko - Rumunsko. Calzonovi zverenci odohrajú oba duely na domácej pôde.
„Kosovo je tím, ktorý futbalovo výkonnostne rastie. Zvolili si tam cestu, tej sa držia a teraz začínajú zbierať prvé ovocie.
V kvalifikácii na majstrovstvá sveta vyhrali vo Švédsku a Slovinsku, doma remizovali so Švajčiarskom. Musíme využiť výhodu domáceho prostredia, aj keď je to nepríjemný, tvrdý tím i na ihrisku súpera,“ uviedol k prvému súperovi na webe futbalsfz.sk.
Slovensko sa s Kosovom ešte dosiaľ nikdy nestretlo. Kosovčania bojujú o premiérovú účasť na veľkom podujatí.
Účasť v baráži si zaistili 2. miestom v kvalifikačnej B-skupine, kde zaostali o tri body za víťazným Švajčiarskom. Kosovo je právoplatným členom FIFA aj UEFA od mája 2016.
Semifinále aj finále baráže sa hrá len na jeden zápas. „Ak sa pozrieme ďalej, Turecko je mužstvo s veľkým potenciálom. Má v tíme veľa mladých talentovaných hráčov ako Arda Güler či Yldiz, tí majú obrovský potenciál.
Nehovoriac o Calhanogluovi, to je hráč svetovej triedy. Už teraz sú ako tím silní, jeho hodnota je okolo 500 miliónov eur, určite je pred týmito hráčmi svetlá budúcnosť. Na ME sme čelili Rumunsku, poznáme ich teda o niečo lepšie.
Je to ťažký súper, má veľmi zaujímavých hráčov, ktorí pôsobia v silných ligách. Dragusin je z nich asi najznámejší, ale sú tu aj iní výborní futbalisti, napríklad Man či Ratiu,“ dodal Calzona. Slováci na vlaňajších ME remizovali s Rumunmi 1:1.