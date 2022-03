Vypískali vlastného hráča. Je to reprezentant, nemôže byť taký zlý, reagoval tréner

DUNAJSKÁ STREDA. Joao Janeiro zúril. Do konca zápasu ostávalo už len niekoľko sekúnd, no hráči Dunajskej Stredy namiesto taktického zdržovania loptu rýchlo rozohrali – a stratili.

Keď v 58. minúte schádzal z ihriska, tréner Joao Janeiro ho objal. „V tom objatí bolo to, že mi dal šancu a ja som sa mu za to odvďačil. Veľmi ma mrzí, ako ten zápas napokon dopadol,“ vravel Balogh.

„Môj gól má takto trochu trpkú príchuť. Ak by sme vyhrali, bol by som nesmierne šťastný,“ dodal.

20-ročný stredopoliar je v očiach mnohých priaznivcov DAC najslabším článkom v tíme, napriek tomu v štyroch z piatich tohtoročných zápasov hral v základnej zostave.

„Vo futbale sa občas stane, že fanúšikovia nemajú nejakého hráča v obľube, ale ja sa naňho nemôžem sťažovať. Na ihrisku nechá krv a pot. Je to mladý hráč, no na druhej strane je to reprezentant do 21 rokov, takže nemôže byť až taký zlý,“ poznamenal Joao Janeiro.

Portugalský tréner nechcel komentovať posledné sekundy stretnutia, keď chybu svojho mužstva prežíval veľmi emotívne. „Čo sa udialo? O tom radšej nebudem hovoriť. Trnava tlačila do poslednej chvíle a dala gól,“ odvetil Joao Janeiro.

