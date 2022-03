Presadil sa iba jeho syn. Tréner Weiss vzal vzal smolnú remízu na seba

Ružomberok získal bod, k čomu mu gratulujem. My sme boli málo efektívni, to je jediné, čo môžem mužstvu vyčítať," dodal Weiss st.

"Kankava je extratrieda na našu ligu, neprehral jediný súboj o loptu. Jeho silová hra je pre nás nenahraditeľná. Spolu s Vladom sú miláčikovia publika, dokazujú to svojimi výkonmi. Jeho nástupca Agbo nehral zle, ale rieši situácie inak ako on.

Potom sa zranil Ibi a prepadávali sme v strede, aj preto som sa snažil vzadu to zavrieť striedaniami," dodal kormidelník Slovana na margo zranenia skúseného Gruzínca, ktorého v lete priviedol do Bratislavy.

Kolega Weissa st. z ružomberskej lavičky Peter Struhár vyrukoval proti favoritovi so systémom 4-4-2 a táto taktika mu vyšla. "Zámer, s ktorým sme išli na Tehelné pole, sa nám podarilo vykonať. Ku koncu zápasu sme zaslúžene strelili vyrovnávajúci gól.

Do 15. minúty sme však hrali so strachom a nestalo sa to tu prvýkrát. Za druhý polčas musím hráčov pochváliť. Išli sme za gólom, chceli sme získať bod a som rád, že sa nám to podarilo," uviedol Struhár.