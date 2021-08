Trnava sa dotiahla na čelo tabuľky, v Poprade sa hralo 105 minút

/zdroj: TV Dajto/:

Pavol Staňo, tréner Žiliny: "To je futbal. Jednoducho sme si dnes nezaslúžili vyhrať. Hoci domáci neboli o triedu lepší. V našej hre boli veľké nedostatky. Mrzí ma, že sme nehrali to, čo sme si povedali. Neplnili sme to a boli sme potrestaní. Niekedy je dobré dostať facku, aby sme neuleteli. Aj z negatívnej stránky musíme vytiahnuť niečo pozitívne. Gratulujem súperovi k víťazstvu."

Marek Petruš, tréner L. Mikuláša: "Hodnotím to pozitívne. Pred zápasom som cítil z chlapcov elán. Dostal som otázku, či sme schopní Žilinu zdolať a povedal som, že tomu verím. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene. Situáciu so skúmaním VAR beriem, len nechápem, prečo to trvalo tak dlho."

Richard Bartoš, útočník L. Mikuláša: "Náročný zápas, najmä proti Žiline, kde sú mladí a behaví chlapci, ktorí vedia hrať s loptou. Dali nám gól z penalty po rozhodnutí VAR. Do druhého polčase sme išli s tým, aby sme s tým ešte niečo urobili. VAR mi vzal gól, bol to ofsajd. Potom som po skvelých prihrávkach spoluhráčov dal dva góly. Sme šťastní a spokojní, že sme si do tabuľky pripísali tri body a že vyhral tím."