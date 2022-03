Ferrari je späť, získali senzačné double, Verstappen musel odstúpiť

Charles Leclerc, víťaz: "Máme za sebou ťažké dva roky, ale všetci ľudia v továrňach tvrdo pracovali a aj toto je výsledok. Do predbiehacích manévrov som sa snažil ísť s rozumom a vyplatilo sa."

Carlos Sainz, 2. miesto: "Ferrari je späť! Pre mňa to bol ťažký víkend. Mám určité "domáce úlohy," ktoré musím spraviť do budúcich pretekov. Videl som, že Maxovi zablikali červené svetlá a vycítil som, že to je moja šanca. Vyšlo mi to."

Lewis Hamilton, 3. miesto: "Gratulujem Ferrari k double. Pre nás to bol ťažký víkend, ale sme šťastní. Čakáme na nové súčiastky a verím, že potom budeme silnejší."