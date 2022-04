Leclerc suverénne zvíťazil, Verstappen mal smolu a prišiel o pódium

/zdroj: Sport 2/

Charles Leclerc, víťaz: "Máme skvelý monopost. Bol som prekvapený jeho vynikajúcou rýchlosťou od prvého do posledného kola. Trochu som zneistel po reštarte pretekov po odchode safety caru, ale inak bolo všetko v poriadku. Sú to ešte len tretie preteky v sezóne, takže je ešte veľa času a pretekov pred nami. Som však veľmi rád, že máme dobré auto."

Sergio Perez, 2. miesto: "Dnes to nebol náš deň. Druhým miestom sme síce získali nejaké body, ale stratili sme Maxa. To je veľká škoda. Verím, že nás podobné výsledky nebudú prenasledovať v ďalšom priebehu sezóny."

George Russell, 3. miesto: "Dvakrát hralo šťastie v náš prospech. My sme Mercedes a nikdy sa nevzdávame. Verím, že sa znovu vrátime, no vieme, že to bude nejaký čas trvať. Všetci však pracujú tvrdo a verím, že výsledky sa dostavia."