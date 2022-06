Vyhrali štvrtú ligu, nepostúpili. Bolo to ťažké rozhodnutie, tvrdí Pellegríni

Bývalý kapitán Pohronia sa s neprihlásením do vyššej súťaže vyrovnával ťažko. Zvíťazil však triezvy pohľad na vec.

„Na podanie prihlášky bol veľmi krátky čas, k dispozícii sme mali málo priestoru. Bolo to nesmierne ťažké rozhodnutie, no rozhodli sme sa zostať v súťaži, ktorú sme hrali minulý rok,“ uviedol športový riaditeľ FK Sitno Banská Štiavnica Lukáš Pellegríni.

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Vyhrali IV. ligu Juh a dostali právo postupu do najvyššej regionálnej súťaže - Majstrovstiev regiónu. Futbalisti Banskej Štiavnice však po reorganizácii budú hrať v V. lige Juh.

Odmalička ma učili, že život je o tom, keď sa otvárajú dvere, treba to využiť. Dnes však šport nie je o činnosti, ale v prvom rade o peniazoch,“ opísal dôvod neprihlásenia do Majstrovstiev regiónu.

„Týždeň sme diskutovali a dospeli sme k ťažkému, no zodpovednému rozhodnutiu. Žijeme v ťažkej dobe a nie je vízia lepšej, preto si nedovolíme ohroziť chod klubu. Nefungujeme len na A mužstve, ale vyváženou súčasťou klubu je mládež. Nedovolíme si vložiť všetko do áčka a ohroziť deti,“ vysvetlil.

O neprihlásení do vyššej súťaže rozhodol okrem športového riaditeľa aj prezident klubu.

„Celú sezónu sme boli na čele a zaslúžili sme si ísť hore. Chápem preto, že niektorí chlapci sú sklamaní. Po ekonomickej stránke však na to nemáme. Dnes sa veľmi ťažko hľadajú sponzori a nik si nevezme na zodpovednosť, keď to skončí katastrofou,“ dodal Pellegríni, ktorý je i trénerom hlavného tímu.

„Je tu možnosť umelo platiť štyroch – piatich žoldnierov a domáci by nemali nič. S tým sa však rozhodne nestotožňujem. Chcem, aby sme motivovali domácich chlapcov. Nie, aby boli odmeňovaní raz za čas, ale systematicky. Pretože si to zaslúžia,“ tvrdí.

FK Sitno aktuálne pracuje na doplnení kádra. Hráčmi, ktorí sú ochotní hrať za cestovné.

„Dnes z druhej dorasteneckej ligy príde chlapec, ktorý nemá kvalitu a chce hneď veľké peniaze. Za našich čias to bolo inak a bolo to správne.

V našom klube fungujeme pod mottom: Bavíme sa futbalom. Ak by sme sa aktuálne prihlásili do Majstrovstiev regiónu, krédo by sme pošliapali. Aj preto viem, že sme sa rozhodli správne,“ povedal Pellegríni.