    FIFA nechce žiadny hluk ani odhalené telá. Vuvuzely budú na MS zakázané

    Fanúšikovia Argentíny pred MS vo futbale 2026
    Fanúšikovia Argentíny pred MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. jún 2026 o 11:15
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    FIFA nechce žiadny hluk ani odhalené telá.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zakázala na štadiónoch počas majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku prítomnosť juhoafrickej trúbky známej ako vuvuzela.

    Dlhá plastová trubica, ktorú spopularizoval svetový šampionát 2010 v Juhoafrickej republike, sa stala terčom kritiky pre svoj monotónny a bzučiaci zvuk pripomínajúci roj včiel.

    FIFA tiež zakázala píšťalky, vzduchové trúbky a iné nadmerne hlučné zariadenia, ako aj laserové lúče. Riadiaci orgán svetového futbalu tiež poukázal na zákaz nahoty a pripomenul kódex správania, ktorý stanovuje, že maľovanie na telo a tetovania sa nepovažujú za oblečenie.

    FIFA už skôr nepovolila fanúšikom priniesť si vlastnú plastovú fľašku s vodou, čo odôvodnila bezpečnostnými obavami. V prípade porušenia pravidiel môžu organizátori odmietnuť vstup fanúšika alebo ho vyviesť zo štadióna, pripomenula agentúra MTI.

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    Organizátori taktiež rozhodli, že na tradičnom predzápasovom ceremoniáli sa prvýkrát predstavia aj náhradníci.

    V platnosti zostáva tímová fotografia, na ktorú pôjde iba základná jedenástka. Náhradníci sa dostanú na ihrisko už na hymnu.

    „Počas hymien sa všetkých 26 hráčov každého tímu zhromaždí okolo vlajky v stredovom kruhu, aby každý z nich mohol prežiť tento symbolický okamih plný hrdosti a emócií,“ oznámila FIFA týždeň pred začiatkom záverečného turnaja.

    FIFA tiež uviedla, že tímy budú pri vstupe na ihrisko sprevádzať deti a mládež. „Ceremónia pred zápasom bude obohatená o rad ďalších vizuálnych prvkov,“ doplnil riadiaci orgán svetového futbalu podľa agentúry DPA.

    Svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku sa začína 11. júna duelom medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou. Turnaj vyvrcholí finálovým súbojom o päť týždňov neskôr 19. júla na MetLife Stadium v East Rutherford, ktoré leží iba osem kilometrov západne od New Yorku.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fanúšikovia Argentíny pred MS vo futbale 2026
    Fanúšikovia Argentíny pred MS vo futbale 2026
    FIFA nechce žiadny hluk ani odhalené telá. Vuvuzely budú na MS zakázané
    dnes 11:15
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