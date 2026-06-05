FIFA nechce žiadny hluk ani odhalené telá. Vuvuzely budú na MS zakázané

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zakázala na štadiónoch počas majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku prítomnosť juhoafrickej trúbky známej ako vuvuzela.
Dlhá plastová trubica, ktorú spopularizoval svetový šampionát 2010 v Juhoafrickej republike, sa stala terčom kritiky pre svoj monotónny a bzučiaci zvuk pripomínajúci roj včiel.
FIFA tiež zakázala píšťalky, vzduchové trúbky a iné nadmerne hlučné zariadenia, ako aj laserové lúče. Riadiaci orgán svetového futbalu tiež poukázal na zákaz nahoty a pripomenul kódex správania, ktorý stanovuje, že maľovanie na telo a tetovania sa nepovažujú za oblečenie.
FIFA už skôr nepovolila fanúšikom priniesť si vlastnú plastovú fľašku s vodou, čo odôvodnila bezpečnostnými obavami. V prípade porušenia pravidiel môžu organizátori odmietnuť vstup fanúšika alebo ho vyviesť zo štadióna, pripomenula agentúra MTI.
Organizátori taktiež rozhodli, že na tradičnom predzápasovom ceremoniáli sa prvýkrát predstavia aj náhradníci.
V platnosti zostáva tímová fotografia, na ktorú pôjde iba základná jedenástka. Náhradníci sa dostanú na ihrisko už na hymnu.
„Počas hymien sa všetkých 26 hráčov každého tímu zhromaždí okolo vlajky v stredovom kruhu, aby každý z nich mohol prežiť tento symbolický okamih plný hrdosti a emócií,“ oznámila FIFA týždeň pred začiatkom záverečného turnaja.
FIFA tiež uviedla, že tímy budú pri vstupe na ihrisko sprevádzať deti a mládež. „Ceremónia pred zápasom bude obohatená o rad ďalších vizuálnych prvkov,“ doplnil riadiaci orgán svetového futbalu podľa agentúry DPA.
Svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku sa začína 11. júna duelom medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou. Turnaj vyvrcholí finálovým súbojom o päť týždňov neskôr 19. júla na MetLife Stadium v East Rutherford, ktoré leží iba osem kilometrov západne od New Yorku.