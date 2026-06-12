    Chlieb lacnejší nebude, ale pivo áno. V Južnej Amerike počas MS rušia špeciálnu daň

    ilustračný záber
    ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
    SITA|12. jún 2026 o 08:28
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    Cena piva klesne o viac ako 20 percent.

    Ekvádorský prezident Daniel Noboa vo štvrtok oznámil, že počas futbalových majstrovstviev sveta zruší špeciálnu spotrebnú daň na alkoholické nápoje konzumované s mierou vrátane piva. Podľa jeho slov sa tak cena piva zníži o viac ako 20 percent.

    Noboa oznámil opatrenie počas otvorenia cestného projektu v provincii Guayas. Ide o jednu z pobrežných provincií krajiny, ktorú v posledných rokoch zasiahli násilné konflikty medzi súperiacimi drogovými gangmi.

    „Zrušíme špeciálnu spotrebnú daň zo všetkých nápojov konzumovaných s mierou vrátane piva počas majstrovstiev sveta. Týmto spôsobom cena piva klesne o viac ako 20 percent,“ vyhlásil prezident za potlesku prítomných.

    Opatrenie sa bude vzťahovať aj na víno, hoci najobľúbenejším alkoholickým nápojom v andskej krajine zostáva pivo.

    Program Ekvádoru na MS vo futbale 2026

    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Ekvádor sa pripravuje na svoj piaty štart na majstrovstvách sveta. V nedeľu vstúpi do turnaja zápasom proti Pobrežiu Slonoviny.

    Noboa, oblečený v žltom drese ekvádorskej reprezentácie, poznamenal, že „všetci sa už viac sústreďujú na futbal než na čokoľvek iné“ a vyjadril presvedčenie, že národný tím sa na šampionáte dostane veľmi ďaleko.

    Tabuľka skupiny E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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