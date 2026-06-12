    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    2 - 0
    1:0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
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    Celý štadión skandoval jeho meno. Najmladší Mexičan histórie zaujal aj Európu

    Gilberto Mora
    Fotogaléria (33)
    Gilberto Mora (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. jún 2026 o 09:09
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    Na majstrovstvách sveta nastúpil v 17 rokoch.

    Futbalista Gilberto Mora sa stal najmladším hráčom reprezentácie Mexika v histórii MS vo futbale.

    Vo štvrtok nastúpil 17-ročný mladík ako striedajúci hráč do úvodného duelu šampionátu, v ktorom Mexiko zdolalo Južnú Afriku 2:0.

    Ofenzívny stredopoliar prišiel na ihrisko v 66. minúte za stavu 1:0 vo veku 17 rokov a 240 dní.

    Viac než 80 000 fanúšikov na štadióne Estadio Azteca v meste Mexiko oslavovalo mladíka skandovaním „Mora, Mora,“ informovala agentúra DPA. Krátko nato Mexičania svoj náskok ešte zvýšili.

    Fotogaléria zo zápasu Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Tím Mexika pózuje pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Shakira spolu so svojím bratom Antoniom Mebarakom čaká na svoj výstup počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    33 fotografií
    Lyle Foster z Južnej Afriky vedie loptu počas futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Andrea Bocelli a EJAE vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Ľudia sa zhromažďujú neďaleko pódia MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.Juhokórejský fanúšik pózuje pred pódium MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.Kolumbijský spevák J Balvin vystupuje pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Andrea Bocelli a EJAE vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Demonštrant drží mexickú vlajku počas pochodu pred otváracím dňom majstrovstiev sveta FIFA 2026 v Mexiko City.Demonštranti lepia plagáty s fotografiami nezvestných v Mexiku počas pochodu pred otváracím dňom majstrovstiev sveta 2026 v Mexiko City.Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Dobrovoľníci ťahajú plachtu cez ihrisko pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City. Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Mexickí fanúšikovia na tribúnach držia tričká s obrázkom Mexičana Jesúsa Gallarda pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City. Mexickí fanúšikovia na tribúnach čakajú na začiatok zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Fanúšikovia prichádzajú do fan zóny deň pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Príslušníci bezpečnostných zložiek strážia zátarasu, zatiaľ čo fanúšikovia prechádzajú do priestoru fanúšikovského festivalu, kde sledujú zápas skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.

    Mora bol súčasťou mexickej reprezentácie, ktorá triumfovala na CONCACAF Gold Cupe, už keď mal iba 16 rokov. Jeho štart v úvodnom zápase majstrovstiev sveta bol celkovo deviatym reprezentačným vystúpením za Mexiko.

    Je najmladším hráčom na turnaji so 48 účastníkmi a futbalista Clubu Tijuana už vzbudil záujem európskych klubov.

    Najmladším hráčom v histórii MS naďalej zostáva Norman Whiteside zo Severného Írska. Na turnaji v Španielsku nastúpil v roku 1982 vo veku 17 rokov a 41 dní.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Gilberto Mora
    Gilberto Mora
    Celý štadión skandoval jeho meno. Najmladší Mexičan histórie zaujal aj Európu
    dnes 09:09
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Gilberto Mora
    Gilberto Mora
    Celý štadión skandoval jeho meno. Najmladší Mexičan histórie zaujal aj Európu
    dnes 09:09
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