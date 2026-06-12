Celý štadión skandoval jeho meno. Najmladší Mexičan histórie zaujal aj Európu

Futbalista Gilberto Mora sa stal najmladším hráčom reprezentácie Mexika v histórii MS vo futbale.
Vo štvrtok nastúpil 17-ročný mladík ako striedajúci hráč do úvodného duelu šampionátu, v ktorom Mexiko zdolalo Južnú Afriku 2:0.
Ofenzívny stredopoliar prišiel na ihrisko v 66. minúte za stavu 1:0 vo veku 17 rokov a 240 dní.
Viac než 80 000 fanúšikov na štadióne Estadio Azteca v meste Mexiko oslavovalo mladíka skandovaním „Mora, Mora,“ informovala agentúra DPA. Krátko nato Mexičania svoj náskok ešte zvýšili.
Mora bol súčasťou mexickej reprezentácie, ktorá triumfovala na CONCACAF Gold Cupe, už keď mal iba 16 rokov. Jeho štart v úvodnom zápase majstrovstiev sveta bol celkovo deviatym reprezentačným vystúpením za Mexiko.
Je najmladším hráčom na turnaji so 48 účastníkmi a futbalista Clubu Tijuana už vzbudil záujem európskych klubov.
Najmladším hráčom v histórii MS naďalej zostáva Norman Whiteside zo Severného Írska. Na turnaji v Španielsku nastúpil v roku 1982 vo veku 17 rokov a 41 dní.