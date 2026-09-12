    Zapletalová nemala najmenší problém. Súperky v semifinále nechala ďaleko za sebou

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
    Fotogaléria (6)
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. sep 2026 o 18:48 (aktualizované 12. sep 2026 o 19:38)
    ShareTweet8

    Slovenská atlétka vyhrala semifinále na Ultimátnych MS v atletike 2026.

    Ultimátne MS v atletike 2026 - semifinále

    Výsledky - beh žien na 400 m prekážky:

    #

    Krajina

    Meno 

    Čas

    1.

    SVK

    Emma Zapletalová

    52,93 s

    2.

    PAN

    Gianna Woodruffová

    53,73 s

    3.

    BEL

    Paulien Couckuytová

    53,81 s

    4.

    JAM

    Rushell Claytonová

    53,84 s

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila do finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v atletike 2026 v Budapešti.

    V sobotňajšom prvom z dvoch semifinále triumfovala v čase 52,93 s.

    VIDEO: Beh Zapletalovej v semifinále Ultimátnych MS

    Zapletalová potvrdila pozíciu jednotky rebríčka Svetovej atletiky a k postupu medzi najlepšiu osmičku jej s prehľadom stačil aj čas o 63 stotín sekundy pomalší, aký je jej vlastný národný rekord, ktorý dosiahla tento rok v júni v Dauhe.

    Fotogaléria: Emma Zapletalová v semifinále Ultimátnych MS v atletike 2026
    Emma Zapletalová pred semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.
    6 fotografií
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.Emma Zapletalová po semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.

    Na druhom mieste za ňou dobehla Panamčanka Gianna Woodruffová (53,73), tretia bola Belgičanka Paulien Couckytová (53,81). Finále je na programe v nedeľu o 18.08.

    Zapletalová napokon v semifinále dosiahla druhý najlepší čas. Rýchlejšia bola víťazka druhého behu Američanka Jasmine Jonesová v sezónnom maxime 52,77.

    Líderka tohtoročných tabuliek a premožiteľka Zapletalovej z finále Diamantovej ligy Anna Cockrellová z USA dobehla v II. semifinále na druhej priečke za 53,31.

    VIDEO: Reakcia Emmy Zapletalovej

    "Bežalo sa mi dobre, hoci s trénerom určite nájdeme úseky, na ktorých som mohla byť rýchlejšia. Nebola tam veľká chyba, výkon je na záver sezóny fajn. Nohy stále idú, keď to zladím s hlavou, môžem bežať ešte rýchlejšie.

    Cítim, že už sa blíži koniec sezóny, ale čakajú má posledné preteky a dám do toho všetko,“ uviedla Zapletalová v rozhovore pre STVR.

    Atletika

    Atletika

      Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
      Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
      VIDEO: Zapletalová potvrdila pozíciu favoritky. Pozrite si jej beh v semifinále Ultimátnych MS
      dnes 18:581
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Zapletalová nemala najmenší problém. Súperky v semifinále nechala ďaleko za sebou