Zapletalová nemala najmenší problém. Súperky v semifinále nechala ďaleko za sebou

Ultimátne MS v atletike 2026 - semifinále
Výsledky - beh žien na 400 m prekážky:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Emma Zapletalová
52,93 s
2.
Gianna Woodruffová
53,73 s
3.
Paulien Couckuytová
53,81 s
4.
Rushell Claytonová
53,84 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila do finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v atletike 2026 v Budapešti.
V sobotňajšom prvom z dvoch semifinále triumfovala v čase 52,93 s.
VIDEO: Beh Zapletalovej v semifinále Ultimátnych MS
Zapletalová potvrdila pozíciu jednotky rebríčka Svetovej atletiky a k postupu medzi najlepšiu osmičku jej s prehľadom stačil aj čas o 63 stotín sekundy pomalší, aký je jej vlastný národný rekord, ktorý dosiahla tento rok v júni v Dauhe.
Na druhom mieste za ňou dobehla Panamčanka Gianna Woodruffová (53,73), tretia bola Belgičanka Paulien Couckytová (53,81). Finále je na programe v nedeľu o 18.08.
Zapletalová napokon v semifinále dosiahla druhý najlepší čas. Rýchlejšia bola víťazka druhého behu Američanka Jasmine Jonesová v sezónnom maxime 52,77.
Líderka tohtoročných tabuliek a premožiteľka Zapletalovej z finále Diamantovej ligy Anna Cockrellová z USA dobehla v II. semifinále na druhej priečke za 53,31.
VIDEO: Reakcia Emmy Zapletalovej
"Bežalo sa mi dobre, hoci s trénerom určite nájdeme úseky, na ktorých som mohla byť rýchlejšia. Nebola tam veľká chyba, výkon je na záver sezóny fajn. Nohy stále idú, keď to zladím s hlavou, môžem bežať ešte rýchlejšie.
Cítim, že už sa blíži koniec sezóny, ale čakajú má posledné preteky a dám do toho všetko,“ uviedla Zapletalová v rozhovore pre STVR.