Po šiestich rokoch sa dočkali. Zlatým Moravciam zabrala nová posila

Ľuboš Benkovský, tréner ViOn-u: "Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo, veľmi doležité tri body. Som na hráčov pyšný, snažíme sa tvrdo pracovať. Som rád, že máme v mužstve konkurenciu, to nás posúva o level vyššie. Jibril priniesol do mužstva niečo nové, adaptuje sa na nový spôsob hry, čo mu postupne prinesie pohodu a bude to ešte lepšie."

Pedro de Oliveira Janeiro, tréner DAC-u: "Gratulujem súperovi k víťazstvu. Je to moja filozofia, kto dá viac gólov ten vyhrá. Aj ja som spravil chyby. Zápas nás ničím neprekvapil, očakávali sme takýto priebeh. Čo z toho, že máte držanie lopty a peknú hru, keď sa v koncovke nepresadíte, musíme sa nad tým zamyslieť."