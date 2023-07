Borjan chytil penaltu, Weiss dve dal. Slovan zvládol odvetu v Luxembursku a oslavuje postup

/zdroj: RTVS/

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Prvých 30 minút bolo z našej strany zlých. Slabo sme bránili, čelili sme aj penalte. Ku koncu prvého polčasu to už bolo celkom dobré. Druhý polčas bol už v našej réžii. Mali sme v ňom šance, škoda, že sme ich nedotiahli do konca. Vidno, že brankár Borjan má kvalitu a skúsenosti. Chytenou penaltou nás dostal psychicky hore. V druhom polčase sme už museli byť disciplinovanejší a myslím si, že to už bolo z našej strany futbalovejšie. Som rád, že sme postúpili. Pred zápasom som povedal, že cítim, že dnes bude penalta. Vedel som, že Vlado (Weiss) kopne "Panenku." Obe penalty kopol perfektne, hoci niekedy je to s ním na infarkt. Som šťastný z postupu a teším sa aj za hráčov. Náš výkon nebol v prvom polčase dobrý, ale v druhom áno. Ukazuje sa, že naším nedostatkom je najmä zohratosť. Myslím si, že za výkon v druhom polčase sme zaslúžene postúpili."

Alexandar Čavrič, útočník Slovana: "Prvý dvojzápas býva najťažší. Bol to podobný duel ako prvý. V úvodnom polčase to bolo z našej strany zlé, potom sme si však v kabíne povedali, že musíme všetko zmeniť. Myslím si, že napokon sme zaslúžene postúpili. Teraz ma čaká rozhovor s vedením klubu a uvidíme, ako to dopadne smerom k mojej budúcnosti v klube. V Slovane sa cítim výborne, ale uvidíme, ako to dopadne."