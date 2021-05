Zadlžená Nitra nemá ani štadión, bude hrať po 67 rokoch medzi amatérmi

„Pred tým, ako členovia OOLK začali rozhodovať o podaných odvolaniach, rokovali, či k samotnému úkonu vôbec príde. Nitrania nepodali odvolanie tak, ako mali, to znamená doporučenou poštou a najneskôr do 12. mája. Podali ho prostredníctvom kuriéra, ktorý ho na SFZ doručil 13. mája na obed.

„Druhým dôvodom neudelenia licencie boli nesplnené požiadavky finančných licenčných kritérií. Klub podľa odvolacieho orgánu nepreukázal, že nemá záväzky po lehote splatnosti voči hráčom a zamestnancom.

Tu bolo problematických oblastí viac, ale asi najviac zarezonovali pokuty, udelené viac ako desiatke hráčov. Toto OOLK posúdil ako konanie v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a zároveň ako účelové konanie v rozpore s dobrými mravmi.

Ďalšia vec je, že viacerí zamestnanci boli síce vyplatení, ale bolo to koncom apríla alebo do 10. mája, a to bez akéhokoľvek súhlasu zamestnancov s takýmto vyplatením. Pretože, ak sa to udialo po 31. marci, tak je na to potrebná vzájomná dohoda alebo splátkový kalendár, čo klub neurobil.“