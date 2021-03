Urazení Nemci avizujú odstúpenie od zmluvy. V Nitre tvrdia, že im chceli len pomôcť

„Od pôvodnej dohody s majoritným akcionárom zastúpeným pani Karovou sme sa rozhodli odstúpiť, keďže náš obchodný partner mal dlhodobo problém s jej plnením," prezradil Peter Hammer pre MY Nitrianske noviny .

NITRA. Pár dní po nečakanom zvolení Martina Peška za predsedu predstavenstva a generálneho manažéra FC Nitra prišiel do klubu list z Norimbergu.

Šéfom sa stal odporca

Hlavným problémom sa stal posledný krok väčšinových majiteľov nitrianskeho klubu. Na valnom zhromaždení mali podľa spomínaného periodika vymenovať do predstavenstva klubu nemeckých investorov Petra Hammera a Nika Schwarza, no do vedenia sa dostali iní.

Medzi nimi aj Martin Peško, ktorý v januári avizoval odchod z klubu. Nesúhlasil s činnosťou nemeckých prevádzkovateľov. Tí preto považujú tento krok za urážku.

„Poslednou ukážkou a porušením bolo, keď namiesto našich zástupcov boli do predstavenstva a dozornej rady zvolení iní ľudia," vysvetľuje Hammer.