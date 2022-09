ONLINE: FC Kodaň - FC Sevilla dnes (Liga majstrov)

SEVILLA FC



Tým ze španělské Andalusie na úvod skupinové fáze přivítal na svém hřišti Manchester City. A favorizovaní hosté udeřili hned ze své první šance. Ve 20. minutě dostal Foden přihrávkou do vápna De Bruyneho, ten našel před bránou Erlinga Haalanda a norský brankostroj se nemýlil. Po půl hodině se Kevin De Bruyne ujal přímého kopu, ale neměl přesnou mušku. O deset minut později mohl překvapit a rozveselit domácí fandy Alejandro Gómez, ani on však neměl seřízena mířidla. V 53. minutě se De Bruyne dostal k nebezpečné střele, kterou Búnú zneškodnil. O pět minut později se hosté dočkali druhé branky, tu vsítil Phil Foden. Citizens i s pohodlným polštářem pokračovali v tlaku, jejich gól sice zneplatnil ofsajd, ale jen o tři minuty později se regulérně trefil Haaland. V samotném závěru měli hosté nespočet šancí, jednu z nich proměnil Rúben Dias a tím gólový nášup dokončil.



Sevilla FC – Manchester City 0:4 (0:1)

Branky: 20. a 67. Haaland , 58. Foden a 90+2. Dias.



Držení míče: 40 % : 60 %.

Střely na branku: 1:9. Střely mimo: 4:10.

Rohy: 1:7. Ofsajdy: 2:2. Fauly: 9:8.



Sestava Sevilla FC: Búnú – Carmona, Gudelj, Nianzou – J. Navas (C), Rakitić (46. Mir), Delaney (46. Jordán), Acuňa – Isco (78. Januzaj), A. Gómez (73. Suso), Telles (57. Dolberg).