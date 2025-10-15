Šokovali Česko, píšu futbalovú rozprávku. Čo sa skrýva za úspechom Faerských ostrovov?

BRATISLAVA. Futbalový trpaslík, kam sa chodí povinne po body? O Faerských ostrovoch to už neplatí.
Pred piatimi rokmi postúpili v Lige národov do ligy C a v nej sa aj udržali, keď na domácej pôde senzačne zdolali aj Turecko.
Ani samotní Faerčania však nečakali, že v aktuálnej kvalifikácii na MS 2026 budú mať po siedmich zápasoch 12 bodov.
Reprezentácia ostrovnej krajiny po prvý raz vo svojej histórii vyhrala tri zápasy po sebe.
V septembri zvíťazila na Gibraltári 1:0 a počas posledného zrazu zdolala doma Čiernu Horu vysoko 4:0 a Česko 2:1.
„Zase sme dosiahli historický výsledok. Sme úplne hotoví, sme pyšní a šťastní,“ vravel pre Sportnet Géza Turi, tréner brankárov faerskej reprezentácie a KÍ Klaksvík.
Budapeštiansky rodák žije na Faerských ostrovoch už dve desaťročia. Jeho syn Géza Dávid je faerským reprezentantom.
Tri víťazstvá po sebe
„Sami sme nečakali, že to dopadne tak dobre. Dúfali sme, že možno uchmatneme bod obom súperom. Viac sme si verili proti Čiernohorcom, lebo sme vedeli, že český tím tvoria veľmi silní a kvalitní hráči. Výhra 4:0 nás osmelila a proti Čechom sme hrali plní sebavedomia,“ vyzdvihol Turi.
Aj z Klaksvíku má skúsenosti s tým, že súperi ešte aj dnes zvyknú podceniť Faerčanov a potom sú zaskočení.
V aktuálnej kvalifikácii odohrala faerská reprezentácia sedem zápasov, z toho štyri vyhrala a tri prehrala, no všetky prehry boli iba o gól.
Aj Chorváti dokázali dať v Tórshavne iba jeden gól, Čierna Hora strelila doma jediný gól stretnutia dokonca až v šiestej minúte pridaného času.
„Do reprezentačného áčka sa dostáva čoraz viac mladých hráčov, ktorí už väčšinou hrávajú profesionálne niekde v zahraničí. To je vidno aj na ich hre. Vďaka tomu sa zvyšuje kvalita celej reprezentácie,“ podčiarkol Turi.
Žiadni rybári a pekári
V nominácii Faerčanov na posledný dvojzápas figurovalo 11 hráčov, ktorí pôsobia v zahraničí, prevažne v škandinávskych krajinách, ale napríklad Andrias Edmundsson hrá v poľskej Ekstraklase za Wislu Plock a Géza Dávid Turi je futbalistom anglického Grimsby Town.
Hoci hráči, ktorí pôsobia v domácej lige, majú popri futbale aj civilné zamestnanie, mýtus „o rybároch a pekároch“ už dávno neplatí.
„Väčšina nerobí manuálnu prácu. Pracujú v kancelárii, či majú svoje firmy, podnikajú,“ vysvetľoval Turi. Ide prevažne o skúsenejších hráčov, ktorí hrali aj v zahraničí a už sa pripravujú aj na život po futbalovej kariére.
VIDEO: Oslavy v kabíne Faerských ostrovov po zápase s Čechmi
Útočnejšia filozofia
Medzi opory národného tímu patria brankár Mattias Lamhauge, ktorý chytá v dánskej najvyššej súťaži za FC Fredericia, defenzívny pilier 22-násobného domáceho majstra KÍ Klaksvík Odmar Faero, ďalší obranca Hanus Sorensen, ktorý hrá za Triglav Kranj v druhej slovinskej lige, či stredopoliar Brandur Hendriksson, ktorý sa po dlhoročnom pôsobení v Dánsku vrátil na Faerské ostrovy a aktuálne hrá v NSÍ Runavík.
Do reprezentácie sa nedávno vrátil aj 33-ročný Árni Frederiksberg, útočník Klaksvíku, ktorý sa preslávil gólom proti Ferencvárosu v kvalifikácii Ligy majstrov.
„S prechádzajúcim trénerom Hakanom Ericsonom mal konflikt, ale so súčasným trénerom Eydunom Klaksteinom už dokáže spolupracovať a dáva dôležité góly a asistencie,“ podčiarkol Turi.
Kým Švéd Ericson sa sústredil takmer výlučne len na defenzívu, domáci kouč Klakstein priniesol útočnejšiu filozofiu.
„Reprezentácia hrá teraz podobne, ako aj Klaksvík v Európe, v ofenzíve sa spolieha najmä na brejky a štandardné situácie. Defenzíva funguje výborne, mužstvo je veľmi kompaktné,“ vravel tréner brankárov.
Dostávajú sa do povedomia
Pred dvoma rokmi majster Faerských ostrovov KÍ Klaksvík sa senzačne dostal až do skupinovej fázy Konferenčnej ligy.
Odvtedy síce tento úspech nezopakoval, ale bol blízko: vlani ako majster sa dostal do play-off kvalifikácie o Konferenčnú ligu, kde podľahol iba o jeden gól fínskemu HJK Helsinki.
V tejto sezóne Klaksvík štartoval v kvalifikácii Konferenčnej ligy a prešiel cez dve predkolá. V treťom mu vystavil stopku po jedenástkovom rozstrele Neman Grodno.
„Faerský futbal sa vďaka týmto výsledkom dostáva viac do povedomia a viac ho sledujú aj agenti a skauti. Verím, že vďaka tomu sa čoraz viac hráčov dokáže presadiť aj v zahraničí,“ zdôraznil Turi.
Problémy s pasom
Jeho syn, 24-ročný Géza Dávid Turi pôsobí od januára tohto roku v Grimsby Town, ktorý hrá v League Two, teda v štvrtej najvyššej anglickej súťaži.
V reprezentácii Faerských ostrovov má zatiaľ štyri štarty, v stretnutí s Čechmi odohral 85 minút.
„Napriek tomu, že od svojich štyroch rokov žije na Faerských ostrovoch, nebolo jednoduché, aby získal faerské občianstvo. O jeho kauze hovorili aj politici v dánskom parlamente,“ prezradil jeho otec.
Problémom bolo, že keď ako 18-ročný požiadal o občianstvo, stále študoval a nemohol splniť podmienku, že má mať prácu v rozsahu 40 hodín týždenne.
Rodina konzultovala jeho prípad s viacerými právnikmi. Hráč napokon získal pas pred rokom a hneď dostal aj pozvánku do reprezentácie.
„Som naňho hrdý, zatiaľ s ním vyhrávame, takže som rád,“ poznamenal otec.
Nemajú čo stratiť
Faerské ostrovy sú aktuálne na treťom mieste skupiny L. Na druhé Česko strácajú jeden bod.
V poslednom kole ich však čaká súboj u lídra v Chorvátsku, kým Česi privítajú Gibraltár. Prípadný postup do baráže je tak iba v rovine zázrakov.
„Som si istý, že Česi zdolajú Gibraltár a ustrážia druhé miesto,“ reálne zhodnotil situáciu Géza Turi.
„My v Chorvátsku nemáme čo stratiť a chceme si zápas užiť. Chlapci určite dajú do toho maximum a budú chcieť ukázať, že vedia hrať futbal. Ak prehráme, nič sa nedeje. Ak nie, bude to ďalšia faerská senzácia,“ uzavrel.