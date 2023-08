Kanonier - pekár? Kdeže, je to generálny riaditeľ veľkej firmy, vraví tréner z Klaksvíku

Stali sa futbalovým hitom tohto leta. Poloamatérsky tím z Faerských ostrovov je v kvalifikácii Ligy majstrov stále nezdolaný. KÍ Klaksvík už má istotu skupinovej fázy niektorej z európskych súťaží a dobre rozohral aj tretie predkolo Ligy majstrov. Nevšedné výsledky malého klubu vzbudili pozornosť v celej Európe. V prvom predkole vyradili Faerčania maďarský Ferencváros, v druhom zase švédsky Häcken. Ich úspechom sa venuje aj medzinárodná tlač od prestížnej BBC až po grécke denníky. Maďarský tréner brankárov KÍ Klaksvík GÉZA TURI pre Sportnet porozprával, ako v klube prežívajú historické obdobie, čo to môže znamenať pre futbal na Faerských ostrovoch a vyvrátil aj nepravdivé informácie o „pekároch a rybároch“.

V utorok večer ste v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov vyhrali nad nórskym majstrom FK Molde 2:1, víťazný gól ste dali tri minúty pred koncom. Spali ste vôbec po napínavom zápase? Neboli žiadne oslavy, lebo v piatok nás už čaká majstrovský zápas. Hráči po zápase absolvovali obvyklú regeneráciu a išli domov.

Ako ste prežívali zápas proti Molde? Prvý gól dali hostia, no vám sa podarilo otočiť nepriaznivý priebeh… Bol to veľmi intenzívny zápas, na oboch stranách bolo veľa šancí. Oba tímy veľa behali, ľuďom sa to muselo páčiť. Súper sa ujal vedenia, ale tí, čo nás poznajú, vedia, že sa nikdy nevzdávame. Najprv sme vyrovnali a napokon sme po rýchlom protiútoku dali aj víťazný gól. Bolo to povznášajúce, ani to neviem opísať.

Ako vnímajú vašu spanilú jazdu miestni fanúšikovia? Je futbal teraz na Faerských ostrovoch hlavnou témou? Pred zápasom s Ferencvárosom sme ešte nemali toľko fanúšikov. Vtedy sa o tom hovorilo iba v našom meste, že budeme hrať predkolo Ligy majstrov a bolo by fajn, ak by sme podali dobrý výkon. Pred druhým predkolom, proti Häckenu už bol o nás oveľa väčší záujem a teraz proti Molde sme hrali pred plným domom, zápas sledovalo takmer päťtisíc ľudí. Celá krajina teraz stojí za nami.

Navyše počas tohto leta dosahujú výborné výsledky aj mládežnícke hádzanárske reprezentácie. Tím do 21 rokov skončil na svetovom šampionáte na siedmom mieste, kým sedemnástka v uplynulých dňoch zdolala na majstrovstvách sveta Nemcov a vo štvrťfinále bude hrať proti Egyptu. Tieto dva športy, futbal a hádzaná, sú na Faerských ostrovoch pod drobnohľadom a teraz všetci fandia nám aj mladým hádzanárom. Už sedemnásť rokov žijete na Faerských ostrovoch, ale asi pre vás bolo veľmi špecifické stretnutie proti Ferencvárosu. Verili ste, že Klaksvík môže mať šancu proti maďarskému majstrovi? Keď nám žreb prisúdil Ferencváros, mal som radosť, lebo som vždy túžil po tom, aby sme raz hrali proti maďarskému tímu. Na druhej strane som vedel, že to bude mimoriadne ťažký súper. V maďarskej lige dominuje, v minulej sezóne sa mu darilo aj v Európe. Dúfal som, že to zvládneme obstojne, nebude z toho debakel. Ale vôbec som nečakal, že doma uhráme bezgólovú remízu. Pred odvetou som to bral tak, že už aj to je pekné, že sme doma dosiahli výsledok 0:0 a je úplne jedno, ako to dopadne v Maďarsku. Vedeli sme, že loptu bude mať na svojich kopačkách Ferencváros a my budeme brániť. Ani vo sne by mi nenapadlo, že si vypracujeme toľko šancí a nakoniec vyhráme 3:0. Bolo to prekvapenie aj pre mňa, prekonali sme aj vlastné očakávania.

Bezgólovú remízu na Faerských ostrovoch interpretovala maďarská tlač aj oficiálne stránky Ferencvárosu tak, že zápas ovplyvnili nízke teploty, mrholenie, umelá tráva, ale doma už Fradi nebude mať žiadny problém. Vnímali ste tento namyslený prístup súpera? Videl som príspevky na sociálnych sieťach Ferencvárosu, kde už vopred napísali, s kým budú hrať v druhom predkole. Postup brali už ako hotovú vec. Samozrejme, vnímal som, že nás podceňujú, čo je možno v takýchto prípadoch aj prirodzené. Ja som však veril tímu, že ukážeme, čo je v nás. Napokon ste sa postarali o senzáciu a Ferencváros ste zdolali 3:0. Ako ste to prežívali na lavičke? Prvý gól sme dali z pokutového kopu a boli sme pripravení, že teraz príde veľký tlak domácich. Avšak dali sme ďalší gól a vtedy sme začali trošku veriť, že to môže dopadnúť dobre. Keď sme tesne pred koncom prvého polčasu pridali tretí gól, už sme si mysleli, že by sme zápas mohli vyhrať, prinajhoršom to nejako uhráme na remízu a v predĺžení sa už môže stať všetko. Napokon však Ferencváros nám nevedel dať ani jeden gól.