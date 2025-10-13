Neakceptovateľný výkon, vraví Nedvěd. Hašek rezignovať odmieta, stolička sa pod ním trasie

Momentka zo zápasu Faerské ostrovy - Česko.
Momentka zo zápasu Faerské ostrovy - Česko. (Autor: X/Czech Football National Team)
TASR|13. okt 2025 o 10:06
Situáciu chce generálny manažér vyriešiť po príchode do Česka.

TORSHAVN. Českí futbalisti zaznamenali azda najpotupnejší výsledok v ére samostatnosti a pod reprezentačným trénerom Ivanom Haškom sa trasie stolička.

Národný tím prehral v nedeľnom kvalifikačnom zápase MS 2026 na Faerských ostrovoch 1:2 a po následnom triumfe Chorvátska takmer isto prišiel o šancu na priamy postup na šampionát.

Generálny manažér českých reprezentácií Pavel Nedvěd hovoril o neakceptovateľnom výkone a po návrate do Česka sa chystal situáciu riešiť.

Česi začali vo faerskom Torshavne ako jasní favoriti, v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) ich od súpera delilo 97 miest. V stretnutí však prehrávali po strele Hanusa Sörensena zo 67. minúty.

Po desiatich minútach vyrovnal striedajúci Adam Karabec, ale deväť minút pred koncom riadneho hracieho času rozhodol o triumfe Faerčanov Martin Agnarsson.

„Prepadli sme, to je bez debát. Výkon aj výsledok boli zlé. Zápasy tu sú náročné a keď urobíte chyby, ťažko sa to otáča. Keď nepremeníte šance, súper potom rastie. Chýbalo mi tam toho veľa, hlavne osobná odvaha, dravosť,“ zhodnotil zápas Hašek.

České médiá si 62-ročného kormidelníka podali a zdá sa, že je len otázkou času, kedy na lavičke tímu skončí. „Či to bol môj posledný zápas, povedať nedokážem. Nerozhodujem o tom. S Pavlom Nedvědom som sa už videl, ale nehovorili sme spolu,“ povedal po stretnutí pre portál idnes.cz.

„Prehra 1:2 aj predvedený výkon v dôležitom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvách sveta boli neakceptovateľné. Danú situáciu vyhodnotíme po návrate do Česka,“ reagoval Nedvěd, ktorý môže zo svojej pozície navrhnúť Haškovo odvolanie.

Český tím pritom vo štvrtok získal cenný bod s Chorvátskom, s ktorým uhral bezgólovú remízu. Po nedeľnej prehre zaostáva na druhom mieste päťčlennej L-skupiny o tri body za Chorvátmi, ktorí majú navyše zápas k dobru.

„Nikdy som nikomu nesľúbil, že na majstrovstvá sveta pôjdeme z prvej priečky. Cieľ je stále rovnaký, postup na šampionát. Baráž je zaistená aj vďaka výhre v Lige národov,“ povedal Hašek. Rezignovať sa nechystá.

Faerské ostrovy, ktoré majú len 55-tisíc obyvateľov, zvíťazili v troch stretnutiach za sebou a na tretej pozícii strácajú na Čechov jediný bod.

„Bolo to fantastické víťazstvo, ktoré sa nepochybne zapíše ako jeden z najkrajších triumfov faerského národného tímu,“ napísal Faerský futbalový zväz (FSF) na svojej oficiálnej stránke. Faerčania v novembri uzavrú kvalifikáciu súbojom v Chorvátsku, Čechov čaká domáci zápas proti Gibraltáru.

