Mercedes dominoval prvému tréningu vo Spielbergu. Antonelli pred Russellom, McLaren tretí

Formula 1 - Veľká cena Rakúska 2026
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
1:07,796 min
2.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,040 s
3.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,117 s
4.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,281 s
5.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,665 s
6.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
+ 0,930 s
Líder priebežného poradia majstrovstiev sveta formuly 1 Talian Andrea Kimi Antonelli zajazdil najrýchlejší čas v úvodnom tréningu na Veľkú cenu Rakúska.
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Dvadsaťdeväťročný jazdec Mercedesu predčil na trati v Spielbergu o 40 tisícin sekundy tímového kolegu Brita Georgea Russella. Tretí bol Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.
Antonelli obhajuje pred ôsmym dielom seriálu náskok 41 bodov pred Britom Lewisom Hamiltonom z Ferrari.
Pokúsi sa vybojovať šieste víťazstvo v sezóne a zabudnúť na neúspech spred dvoch týždňov na Veľkej cene Katalánska, kde pre technické ťažkosti odstúpil.
Sedemnásobný majster sveta Hamilton, ktorý v Barcelone triumfoval, zajazdil v prvom tréningu v Rakúsku piaty najrýchlejší čas. Na Antonelliho stratil 665 tisícin sekundy.
Druhého jazdca Ferrari Charlesa Leclerca nahradil Švéd Dino Beganovic, ktorý bol deviaty.
Prvý tréning sa išiel na okruhu v Spielbergu vo veľkom teple. Teplota asfaltu dosiahla hodnotu 51,4 stupňa Celzia.
Tímy museli inštalovať do vozňov špeciálne chladiace zariadenia. Technické ťažkosti s hydraulikou mali napríklad Isack Hadjar z Red Bullu či úradujúci majster sveta Lando Norris z McLarenu.
V závere zastavil na trati Sergio Pérez z Cadillacu, organizátori vyvesili červené vlajky a tréning už nebol reštartovaný. Druhý sa začne o 17:00.