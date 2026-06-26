    Mercedes dominoval prvému tréningu vo Spielbergu. Antonelli pred Russellom, McLaren tretí

    Andrea Kimi Antonelli
    Andrea Kimi Antonelli (Autor: TASR/AP)
    ČTK|26. jún 2026 o 14:49
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    Druhý tréning je na programe o 17.00 h, výsledky prvého naznačujú súboj Mercedesu a McLarenu.

    Formula 1 - Veľká cena Rakúska 2026

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    1:07,796 min

    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,040 s

    3.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,117 s

    4.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,281 s

    5.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,665 s

    6.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    + 0,930 s

    Líder priebežného poradia majstrovstiev sveta formuly 1 Talian Andrea Kimi Antonelli zajazdil najrýchlejší čas v úvodnom tréningu na Veľkú cenu Rakúska.

    Dvadsaťdeväťročný jazdec Mercedesu predčil na trati v Spielbergu o 40 tisícin sekundy tímového kolegu Brita Georgea Russella. Tretí bol Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.

    Antonelli obhajuje pred ôsmym dielom seriálu náskok 41 bodov pred Britom Lewisom Hamiltonom z Ferrari.

    Pokúsi sa vybojovať šieste víťazstvo v sezóne a zabudnúť na neúspech spred dvoch týždňov na Veľkej cene Katalánska, kde pre technické ťažkosti odstúpil.

    Sedemnásobný majster sveta Hamilton, ktorý v Barcelone triumfoval, zajazdil v prvom tréningu v Rakúsku piaty najrýchlejší čas. Na Antonelliho stratil 665 tisícin sekundy.

    Druhého jazdca Ferrari Charlesa Leclerca nahradil Švéd Dino Beganovic, ktorý bol deviaty.

    Prvý tréning sa išiel na okruhu v Spielbergu vo veľkom teple. Teplota asfaltu dosiahla hodnotu 51,4 stupňa Celzia.

    Tímy museli inštalovať do vozňov špeciálne chladiace zariadenia. Technické ťažkosti s hydraulikou mali napríklad Isack Hadjar z Red Bullu či úradujúci majster sveta Lando Norris z McLarenu.

    V závere zastavil na trati Sergio Pérez z Cadillacu, organizátori vyvesili červené vlajky a tréning už nebol reštartovaný. Druhý sa začne o 17:00.

    Formula 1

    Andrea Kimi Antonelli
    Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes dominoval prvému tréningu vo Spielbergu. Antonelli pred Russellom, McLaren tretí
    dnes 14:49
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