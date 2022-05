ONLINE: Veľká cena Monaka 2022 (Formula 1)

Všetkým fanúšikom motoršportu a F1 prajem pekný deň a vítam Vás pri našom online prenose z VC Monaka.



Sobotňajšia kvalifikácia patrila po skvelom výkone Charlesovi Leclercovi, ktorého na štarte v prvom rade doplní jeho tímový kolega Carlos Sainz. Hneď za nimi pôjdu z druhého radu Red Bully v poradí Perez, Verstappen a táto štvorica by sa tak mohla postarať o súboje, ktoré by zamiešali obe súťaže. Poradie jednotlivcov aj Pohár konštruktérov momentálne patrí Red Bullu a uvidíme ako to bude vyzerať po pretekoch v Monaku.